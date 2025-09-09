«Нефтехимик» потерпел второе поражение в сезоне

«Нефтехимик» потерпел второе поражение на старте регулярного чемпионата КХЛ, проиграв на своём льду «Трактору», 3:4. Нижнекамцы вышли вперёд на второй минуте – отличился Владислав Барулин, однако основные события развернулись в третьем периоде. Менее чем за минуту Василий Глотов оформил дубль, а затем третью шайбу в ворота «Нефтехимика» отправил Михаил Григоренко. На 52-й минуте интригу встрече вернул Дамир Жафяров, реализовавший большинство, после чего Булат Шафигуллин сравнял счёт. Победу «Трактору» принёс Михаил Григоренко за 49 секунд до финальной сирены.

С двумя поражениями в двух матчах «Нефтехимик» располагается на последней строчке в таблице «Востока».