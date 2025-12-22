«Нефтехимик» продлил серию поражений до четырёх игр

«Нефтехимик» в серии буллитов проиграл «Металлургу» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, 3:4. Нижнекамцы повели в счёте на третьей минуте – отличился Григорий Селезнёв. Во втором периоде Егор Коробкин сравнял счёт голом в меньшинстве, а Никита Коротков развил успех хозяев льда. В третьем периоде у «Нефтехимика» отличились Лука Профака и Тимур Хайруллин, у «Металлурга» – Роман Канцеров при игре в большинстве. Матч дошёл до серии буллитов, «Металлург» реализовал две попытки против одной у гостей.

Поражение стало для «Нефтехимика» четвёртым подряд. Татарстанская команда занимает пятую строчку на «Востоке» с 38 очками.