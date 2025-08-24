Нижнекамск вошёл в десятку лидеров цифровой трансформации России

Нижнекамск занял шестое место в общероссийском рейтинге цифровизации «IQ городов». Результаты исследования были оглашены на форуме «Города будущего» в Перми, где Татарстан представили два города — Казань (3-е место) и Нижнекамск.

Как отметил руководитель Нижнекамского района Радмир Беляев, это достижение стало возможным благодаря системной работе по внедрению smart-технологий в городскую инфраструктуру. На форуме директор местного «Информационного центра» Максим Шаронов подробно представил ключевые проекты муниципалитета, включая цифровизацию ЖКХ, транспортной системы и социальных услуг.

Успех Нижнекамска был отмечен и на международном уровне — неделей ранее проекты города получили высокую оценку экспертов на форуме «РЕБУС» в Казани. Среди наиболее значимых инициатив — внедрение интеллектуальной системы управления дорожным движением, создание единой платформы для коммуникации с горожанами и цифровизация муниципальных услуг.