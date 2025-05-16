Новые возможности для юных медийщиков предоставит фестиваль «Золотое перо»

Вчера, 15 мая, был дан старт республиканскому фестивалю юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм - Золотое перо». Его открытие прошло в виде пресс-конференции, на которой участники фестиваля вместе с экспертами, руководителями СМИ, представителями государственных органов власти обсудили актуальные вопросы медиасистемы Республики Татарстан.

Участниками стали заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова, один из основателей фестиваля «Алтын каләм - Золотое перо» Римма Ратникова, президент РМОО «Лига студентов Республики Татарстан» Шамиль Якупов, заместитель директора Казанского городского общественного центра по развитию интернет-портала мэрии Казани Дмитрий Токмевич и победитель фестиваля «Алтын каләм - Золотое перо - 2024» Арина Тыринова.

- В 1994 году был создан Государственный комитет РТ по делам детей и молодежи, начали формироваться новые проекты для молодежи, - напомнила Римма Ратникова. - Первый республиканский конкурс детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм» состоялся в 1995 году. Нынче нашему фестивалю исполняется 30 лет! За это время уже сформировалось целое поколение калямовцев, которые до сих пор дружат и живут по всему миру. Я считаю, что этот фестиваль на протяжении десятилетий поддерживал кадровый состав нашей журналистской братии в республике. Когда фестиваль только начинался, в университетах не было конкурсов на татарском отделении журналистики. Преподаватели ездили по районам и собирали ребят, приглашая их учиться у нас на бюджетных местах.

В рамках выездной образовательной школы фестиваля юные журналисты побывают в редакциях журналов, ИФМК КФУ, а также посетят ГТРК «Татарстан», телерадиокомпанию «ТНВ», редакцию телеканала «Шаян ТВ» и площадку «Болгар радиосы». Также запланированы встречи с блогерами и практические занятия.

- Этот проект имеет богатую историю, - напомнила Айгуль Сабирова. - Для нас это большая ответственность - каждый год стремиться сохранять его актуальность и приносить что-то новое, идти в ногу со временем, учитывая все изменения, которые происходят сегодня в сфере медиа. Это объясняет и разнообразие направлений: в этом году их девять. Мы с командой проекта уже провели большую работу по каждому направлению и определили наставников.

В этом году фестиваль собрал рекордное количество заявок - 356, но только 106 школьников прошли отбор. Конкурс проходит в онлайн- и офлайн-форматах и включает индивидуальные и коллективные номинации. Самыми популярными направлениями стали телевидение и видеоблогинг, печатная журналистика на русском языке и фотожурналистика. Победители получат сертификаты на обучение в вузах и другие призы.

- «Золотое перо» - это прежде всего про людей, - заметил Шамиль Якупов. - Вот уже два года Лига студентов и наша команда организаторов участвуют в этом проекте. Это касается не только студенческих медиа, но и ребят из школ. Сегодня начинается трехдневная программа в выездном формате. У нас будут спикеры, образовательная программа, лекции и мастер-классы. Но самое главное - это сообщество, которое сформируется за эти три дня. Вы будете общаться, знакомиться, в ваших телефонах появятся новые номера и контакты. И после того как вы уедете, у вас будет ощущение, что вы знакомы с этими людьми гораздо дольше трех дней.

Фестиваль организован Министерством по делам молодежи РТ совместно с РМОО «Лига студентов Республики Татарстан», Союзом журналистов РТ, образовательными организациями высшего и профессионального образования РТ, телерадиокомпанией «Новый век».