Новый год в Свияжске пройдет с метанием валенок и через «Систему ограждений»

Как Свияжск лезет в бутылку

В компании «Содружество» летом этого года обещали, что к каникулам до Свияжска будет запущен ретро-поезд, в котором можно будет отправиться в путешествие к остров-граду.

Но оказалось, что содержание и эксплуатация таких паровозов требует немалый штат работников и соответствующей инфраструктуры. При том, что в стране нет достаточного количества ретро-паровозов, чтобы обеспечить каждый регион уникальным турпродуктом. Однако, в Свияжске надеются, что мечта о густом дыме и громком гудке все же воплотится в следующем году.

Запустить ретро-поезд к Свияжску на постоянной основе пока не удалось. Фото: © Дамира Хайрулина

Тем более, у музея-заповедника появилось два уникальных для Татарстана проекта. Большое количество туристов приносит и огромное количество мусора. И на острове нашли способ, как частично справиться с этой проблемой. Там решили «Залезть в бутылку». Выиграли грант в фонде Потанина и приобрели стекловаренную печь.

Теперь вся стеклотара, которая будет оставаться на острове, будет собираться, и из нее будут изготавливаться сувениры и сопутствующие товары. При этом для всех желающих будут устраиваться мастер-классы. В Татарстане подобного микропроизводства из стекла сегодня не существует.

В Свияжске решили заняться изготовлением художественных изразцов. Фото: © Василина Олейник

Второй проект так же связан с печью, но теперь уже керамической. На острове решили поставить на поток изготовление художественных изразцов. С весны на острове планируют заняться дровяным обжигом, в республике таких проектов так же не существует. По словам директора музейного комплекса Артема Силкина, в дальнейшем это все перерастет в настоящий парк печей, которые будут находиться на набережной реки Щуки. Там откроется резиденция для керамистов – это очень востребованная сегодня история.

Еще одно новшество – это появление на острове сразу трех туристических гидов. Первый разрабатывается уже давно студией языковой локализации «Юнивойс». Это обзорный аудиогид длительностью более 2 часов охватывает свыше 70 локаций острова. Каждая глава — это короткий аудиоспектакль с музыкально-звуковым оформлением, многоголосой озвучкой и авторскими иллюстрациями.

Соревнования на Ленивом торжке в Свияжске. Фото: © Василина Олейник

- Мы разработали сбалансированный художественный сценарий на основе документальных материалов по истории Свияжска, – говорит руководитель студии Михаил Остудин. – Аудиогид будет доступен для прослушивания с телефона или компьютера на русском и английском языках.

По словам Артема Силкина, другой аудиогид разрабатывает крупная федеральная компания и он рассчитан на более массовую аудиторию. И третий тур будет совсем небольшим. Все три проекта должны быть запущены в следующем году.

Метание валенок в Свияжске стало спортивным соревнованием. Фото: © Олег Платонов

Метание валенок, чтобы не замерзнуть

Что же касается самих новогодних каникул, то никаких в этом году нововведений в празднование вводиться не будет. Как говорит Артем Силкин, Свияжск подобен горе Фудзияма. Каждый раз, когда на нем оказываешься, остров сверкает своими новыми красками. Без праздника точно никто не останется.

Центр детского досуга «Сказка» предложит детям узнать об истории и обычаях зимних праздников, покажет свой театр теней, а на ленивом Торжке можно будет вдоволь наиграться в старинные игры, начиная от стрельбы из лука и арбалета, заканчивая метанием валенок по мишени и командной эстафетой на лыже. Да, да, пройти препятствие предлагается с помощью только одной лыжи.

На Ленивом торжке можно научиться стрелять из лука и арбалета. Фото: © Олег Платонов

- Все мероприятие рассчитано на 30-45 минут, чтобы и взрослые, и дети могли немного согреться и почувствовать удовольствие от настоящей русской зимы, – уверяет руководитель комплекса исторической реконструкции «Ленивый торжок» Константин Хватков. – Обычно даже те, кто не хочет участвовать в зимних забавах, не остается безучастным. Веселое настроение гарантируем.

С начала января из Казани на все каникулы организуется специальный тур «Свияжск новогодний».

На новогодних каникулах в Свияжске предлагают распробовать вкус русской зимы. Фото: © Олег Платонов

Черно-белая память

Однако выставку, которая открылась на остров-граде, новогодней точно не назовешь. «Система ограждений» художницы Анны Андржиевской является сложным высказыванием о границах свободы, а также работает со специфическим объектом символической памяти — бывшим лагерем «Пермь-36» – исправительно-трудовой колонией строгого и особого режимов, долгое время служащей для содержания политических заключенных. Это проект музея современного искусства «Пермь-М».

- Мы решили сделать не просто выставку, мы решили усилить восприятие графических работ. Это позволило создать дополнительные условия для переживания – говорит директор музея Наиля Аллахвердиева. Для этого в Свияжске пришлось поменять музейное пространство, с помощью фанеры, обклеенной мешковиной и прокрашенной в черный цвет были созданы узкие композиционные пространства. В сжатом помещении графические работы превращаются в окна, сквозь которые ты смотришь на окружающую отражаемую действительность «Перми 36».

«Система ограждений» художницы Анны Андржиевской стало сложным высказыванием о границах свободы. Фото: © Олег Платонов

Это такой специальный фокус художника, попытка пережить и воспроизвести эмоциональное состояние, которое недоступно современникам. Но есть возможность его пережить через данные работы. Сама концепция производит, если честно, больше впечатлений, нежели сами зари совки. Но в любом случае, становится страшно даже на миг представит, что люди долгое время находились в этом замкнутом черно-белом пространстве, где даже почтовая марка имела большое значение, поскольку была цветной. Связи с красками внешнего мира у политических заключенных в этой тюрьме не было.

- Я уже в процессе подготовки к открытию выставки получил немало возмущенных откликов, что же это перед новый год в Свияжске поднимается такая серьезная непраздничная тема, – признается Артем Силкин. – Но печаль к нам не приходят по расписанию, жизнь – она сложная субстанция, в которой есть место и для чего-то радостного, и для печального. И есть место, в том числе и для памяти о трагических событиях, которые происходили с нашей страной в период политических репрессий. Если формально подходить, мы что, должны только в день памяти политических репрессий вспомнить об этом? У кого родственники пострадали, сходить на кладбище?

Директор музейного комплекса Артем Силкин гвоорит, что получил на выставку, открывающуюся в канун новогодних праздников, немало возмущенных откликов. Фото: © Олег Платонов

На самом деле, эта память всегда с нами. Эти события не проходят по календарным датам, поэтому как мне кажется, не грех об этом вспомнить и в любые другие дни. Их осмысление дает нам надежду, что в таком формате этого точно не должно произойти в наши дни. Поэтому мы открыли эту выставку.

Тем более, Свияжск связан с памятью о жертвах политических репрессий напрямую. С 1920 годов и до начала 1950 годов на острове находились самые различные пенитенциарные учреждения, в которых прибывали люди, в том числе и невидно пострадавшие. Это и тюрьма НКВД, исправительно-трудовая колония номер 5, дома исправления для детей… Для Свияжска, хотим мы этого или не хотим, это совершенно органичная тема. И часть нашей истории.

На самом деле эффект от выставки действительно колоссальный. Серия черно-белых картинок создает сильный контраст между той жизнью, которую люди потеряли, оказавшись внутри страшного мира колонии, и того, с каким новогодним ярким настроением люди попадают в это пространство. Начинаешь больше ценить то, что у тебя есть.