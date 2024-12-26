Новый театр имени Галиаскара Камала зарегистрирован в Татарстане

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Город
26 декабря 2024  16:39

Управление Росреестра по Республике Татарстан успешно зарегистрировало новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала по адресу: улица Хади Такташ, дом 74. Это значимое событие произошло всего за один день. Общая площадь многофункционального театрального комплекса, который включает от 5 до 8 этажей, составляет почти 57 тысяч квадратных метров.  

В Росреестре Татарстана уточнили, что разрешение на строительство театра, занимающего площадь более 18 тысяч квадратных метров, было получено еще год назад. Застройщик данного проекта — «Главное инвестиционно-строительное Управление Республики Татарстан». Разрешение на ввод театра в эксплуатацию, выданное Исполнительным Комитетом Казани, имеет дату 24 декабря 2024 года.  

«Новостройка театра имени Галиаскара Камала привлекает внимание как местных жителей, так и туристов с момента начала своего возведения. Это самое крупное театральное здание в Казани, которое определённо не оставит равнодушным никого. Внутри предусмотрено 40 парковочных мест, а на прилегающей к театру территории площадью более 21,5 тысяч квадратных метров смогут разместиться еще 100 автомобилей», — прокомментировала начальник отдела государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость Алсу Сафина.

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