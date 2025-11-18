Новый терминал аэропорта Казани будет обслуживать внутренние рейсы

Строящийся третий терминал аэропорта «Казань» будет ориентирован на обслуживание внутренних рейсов. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Сергей Романцов на встрече с представителями туристического бизнеса Татарстана.

Как пояснил Романцов, необходимость в новом терминале назрела из-за растущего пассажиропотока, с которым уже не справляется нынешний терминал 1А.

«Для того и строим такой терминал, чтобы было комфортно пассажирам. Строятся соответствующие площади, и увеличение пассажиропотока, конечно, предполагается», – отметил он.

При этом ныне действующий терминал 1А после капитального ремонта будет перепрофилирован для обслуживания международных рейсов.

Напомним, что Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Госсовету РТ поставил задачу завершить строительство нового терминала в 2026 году. Объект будет рассчитан на обслуживание до 6 миллионов пассажиров в год, что значительно увеличит пропускную способность одного из ключевых авиаузлов России.