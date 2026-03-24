Новый терминал аэропорта Казани получил одобрение Главгосэкспертизы

24 марта 2026  16:14

Проект строительства третьего аэровокзала в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая прошел согласование в Главгосэкспертизе России. Об этом сообщила Росавиация. Разработкой документации занимался подведомственный институт «Аэропроект» совместно с Казанским Гипронииавиапромом.

 Фото: официальный канал Главгосэкспертизы России

Площадь нового комплекса превысит 38 тыс. кв. м. В здании предусмотрены три наземных этажа и подземный уровень. Пропускная способность терминала составит 1,5 тыс. пассажиров в час и более 5,7 млн человек в год. Показатели рассчитаны с учетом прогнозируемого роста пассажиропотока до 2033 года.

Архитектурное решение предполагает лаконичный облик со светопрозрачными фасадными панелями и панорамными лифтами. Внутренние процессы будут максимально автоматизированы с использованием российского программного обеспечения. Перед терминалом разместится парковка более чем на 600 машиномест, в том числе для маломобильных граждан.

Как отметил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, новый аэровокзал расширит возможности действующей инфраструктуры для обслуживания внутренних направлений, на долю которых приходится основная часть рейсов. Казанский аэропорт входит в десятку крупнейших в России по пассажиропотоку: в 2025 году он обслужил 5,3 млн человек.

