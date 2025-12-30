«Новый век» зажигает свой «Голубой огонек» - «Беренче театр - remake»

erid: 2VtzqumhJcA

Каждый год в канун самого волшебного праздника телерадиокомпания «Новый Век» создает для своих зрителей особую атмосферу, наполняя длинные новогодние выходные яркими и теплыми программами.

Традиционным украшением, кульминацией этого телевизионного марафона становится «Голубой огонек» (16+) - масштабное праздничное шоу, которое объединяет миллионы зрителей у экранов в самую таинственную ночь - с 31 декабря на 1 января. О том, какие сюрпризы и открытия ждут телеаудиторию в этот раз, рассказала исполнительный директор ТНВ Лилия Кадыйрова.

- В этом году создатели «Голубого огонька» приготовили для телезрителей нечто особенное - синтез высокой театральной культуры и праздничного концерта. За основу новогоднего действа взят спектакль, знакомый, пожалуй, каждому ценителю татарского театрального искусства. Это «Беренче театр - remake» по мотивам пьесы знаменитого татарского драматурга Галиасгара Камала. Наши зрители будут наблюдать за переплетением интересных событий и судеб героев. Новый год - это время мечтать! И наша задача - создать на экране то самое волшебное пространство, где рождаются и, возможно, сбываются самые заветные желания. Зрители смогут узнать 31 декабря, сбудутся ли мечты наших персонажей и чем все завершится. Это будет история, полная теплого юмора, легкой ностальгии и, конечно, новогоднего чуда.

Однако это будет далеко не просто театральная постановка перед камерой. Авторы создали принципиально новый, многогранный формат, где искусство перетекает из одного жанра в другой, создавая живой и динамичный ритм праздника. Это будет настоящий калейдоскоп эмоций и жанров - здесь и песни, которые станут органичным продолжением театральной истории, и, собственно, сама драматургическая часть, и большая концертная программа, которая обещает быть невероятно насыщенной и звездной. В записи масштабного концерта «Яңа ел танкөнедә» («В канун Нового года») приняли участие множество ярких артистов современной татарской эстрады и фолк-сцены.

Среди тех, кто подарит свое творчество зрителям в новогоднюю ночь, - популярный исполнитель Данир Сабиров. В театральной же линии на одной сцене соберутся блестящие узнаваемые актеры - неподражаемая Эльмира Калимуллина, харизматичная Ильмира Нагимова, талантливый Рифат Зарипов и обаятельный Жавит Шакиров. Их игра, по словам создателей, добавит истории глубины и яркости.

- Там, конечно, будет не просто «Беренче театр». Мы добавили и интересные новогодние события, современные отсылки, которые сделают историю близкой и понятной каждому. Важной частью стала и визуальная эстетика. Для создания неповторимой атмосферы были выбраны знаковые, очень «казанские» локации. Съемки проходили в красивейшем ресторане города. Его интерьер выполнен в изысканном театральном стиле, с благородными драпировками на стенах и картинами, тонко отражающими татарскую культуру и традиции.

«Голубой огонек» - это лишь самая яркая жемчужина в большой сверкающей праздничной программе телерадиокомпании «Новый век». Телеканал ТНВ готовит уникальный контент для своего любимого зрителя. В течение всех новогодних каникул зрителей ждет настоящий фестиваль качественного контента - самые рейтинговые и любимые проекты, которые подарят настроение и тепло каждому члену семьи. Это программы «Кәмит-Җәвит», «Сөйләшергә вакыт», «Гаилә учагы», «Кызган Казан», «Җырлыйк әле», концерты популярных артистов татарской эстрады (к примеру, «Восточный базар», «Музыкальный Сабантуй», премия «Болгар радиосы») и еще много всего интересного. К слову, «Музыкальный Сабантуй» - один из самых рейтинговых проектов ТНВ - также будут показывать в каникулы. В архиве канала много самых ярких и популярных спектаклей Камаловского театра - их покажут в новогодние праздники. Кроме того, можно будет посмотреть фильм по произведению Мухаммета Магдеева.

По многочисленным просьбам телезрителей в эфире покажут выпуски проекта «Мин белэм», до этого он собрал большое количество просмотров в интернете. Каждый зритель от мала до велика, несомненно, найдет в этой насыщенной программе что-то интересное для себя, то, что заставит улыбнуться, задуматься или просто получить удовольствие от качественного телевидения.

