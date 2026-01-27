Студентом года Республики Татарстан в 2025 году стал Даниил Ченцов

В Казани в развлекательном комплексе «Пирамида» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Студент года Республики Татарстан – 2025». В мероприятии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики поздравил студентов с их праздником, отметил 30-летие Лиги студентов РТ и подчеркнул высокий потенциал системы высшего образования региона. «Наше будущее в ваших руках. За последние годы для вузов реализовано множество проектов. Благодарю вас за активную жизненную позицию», — обратился Минниханов к участникам.

Главный приз конкурса – Гран-при – получил студент Казанского государственного энергетического университета Даниил Ченцов. Награду победителю лично вручил Раис республики. В качестве приза Ченцов получит возможность обучения в любом университете мира по программе «Алгарыш», а также денежную премию на реализацию собственных инициатив.

Всего в 2025 году на конкурс поступило 574 заявки от учащихся 32 вузов и 7 муниципальных районов Татарстана. Награды также получили победители в 20 тематических номинациях, включая спорт, общественную работу и студенческое самоуправление.