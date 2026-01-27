В Лаишевском районе завершили расширение части федеральной трассы до 4 полос

В Лаишевском районе Татарстана завершена реконструкция десятикилометрового участка федеральной автодороги Казань – Оренбург. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» двухполосная трасса была расширена до четырех полос.

Этот отрезок магистрали ежедневно пропускает более 14 тысяч автомобилей. Для повышения надежности подрядчики уложили усиленное дорожное покрытие толщиной 17 сантиметров. Особое внимание уделили безопасности: построены три специальных левоповоротных кармана, встречные потоки разделены барьерным ограждением, а система водоотведения приведена к современным стандартам.

При проведении работ применялись экологичные технологии, включая повторное использование старого асфальтового покрытия. Для удобства водителей и пассажиров обустроили новые остановочные площадки и обновили зону отдыха.

Проект повысит пропускную способность одного из ключевых транспортных направлений региона. В 2026 году работы планируется продолжить, чтобы полностью перевести на четыре полосы отрезок трассы от Казани до деревни Смолдеярово.