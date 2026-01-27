В Татарстане предложили усилить контроль за соблюдением ПДД курьерами

news_top_970_100
Республика
27 января 2026  18:36

Инспектор безопасности дорожного движения по РТ Рустем Гарипов заявил о необходимости ужесточения надзора за деятельностью курьерских служб. Соответствующее поручение прозвучало на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ.

По словам руководителя, стремительный рост числа курьеров напрямую влияет на увеличение аварийных рисков. В качестве примера он напомнил о резонансном ДТП в Казани, где курьер, нарушив требования светофора, оказался под колесами автомобиля. Как подчеркнул Гарипов, подобные происшествия свидетельствуют о системной нехватке контроля за соблюдением ПДД в сфере доставки.

В связи с этим предложено внедрить обязательные и регулярные инструктажи по правилам дорожного движения для курьеров. Руководитель республиканской Госавтоинспекции отметил, что скорость выполнения заказов не должна ставиться выше безопасности и человеческой жизни.

news_right_column_240_400
Новости
Чемодан с тетрадкой
В Татарстане предложили усилить контроль за соблюдением ПДД курьерами
Ударный дедлайн: «Ак Барс» подписал новичка перед закрытием трансферного окна
Ударный дедлайн: «Ак Барс» подписал новичка перед закрытием трансферного окна
В Раифе находят покой для души и чудеса на льду
В Раифе находят покой для души и чудеса на льду
Понять, как думает искусственный интеллект, помогли мяч и музыка
Понять, как думает искусственный интеллект, помогли мяч и музыка
В Высокогорском районе в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля
Какие пищевые привычки вредят нашему организму?
Какие пищевые привычки вредят нашему организму?
На автодороге Алексеевское - Альметьевск введено временное ограничение движения