В Татарстане предложили усилить контроль за соблюдением ПДД курьерами

Инспектор безопасности дорожного движения по РТ Рустем Гарипов заявил о необходимости ужесточения надзора за деятельностью курьерских служб. Соответствующее поручение прозвучало на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ.

По словам руководителя, стремительный рост числа курьеров напрямую влияет на увеличение аварийных рисков. В качестве примера он напомнил о резонансном ДТП в Казани, где курьер, нарушив требования светофора, оказался под колесами автомобиля. Как подчеркнул Гарипов, подобные происшествия свидетельствуют о системной нехватке контроля за соблюдением ПДД в сфере доставки.

В связи с этим предложено внедрить обязательные и регулярные инструктажи по правилам дорожного движения для курьеров. Руководитель республиканской Госавтоинспекции отметил, что скорость выполнения заказов не должна ставиться выше безопасности и человеческой жизни.