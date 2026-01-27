В Татарстане второй год фиксируется рост смертности в дорожных авариях

27 января 2026  18:50

На заседании Комиссии по безопасности дорожного движения при Кабмине Татарстана вице-премьер республики Шамиль Гафаров заявил об ухудшении ситуации на дорогах. Он отметил, что второй год подряд в регионе растет число погибших в ДТП.

«Десять лет подряд нам удавалось снижать количество смертельных случаев. Что произошло за последние два года?» — задался вопросом Гафаров.

Вице-премьер подчеркнул, что финансовых проблем для решения вопроса нет, бюджета достаточно. Основную причину он видит в недостатках организационной работы профильных ведомств. «Не хватает именно слаженных и скоординированных действий», — констатировал он.

В Лаишевском районе завершили расширение части федеральной трассы до 4 полос
