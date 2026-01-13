ОАК подтвердила смену руководства на Казанском авиазаводе

Объединенная авиастроительная корпорация официально сообщила о кадровых изменениях в структуре АО «Туполев». Управляющим директором Казанского авиационного завода назначен Юрий Абросимов, ранее курировавший экономику и финансы предприятия.

Одновременно с 13 января руководство филиалом ОАК по оперативно-тактической авиации перешло к Владимиру Ефимову, который до этого занимал должность первого заместителя. Оба управленца имеют многолетний опыт работы в корпорации.

В ОАК подчеркнули, что перед новым руководством стоят задачи по выполнению расширяющейся производственной программы, включая выпуск военной техники и реализацию проекта Ту-214. В корпорации рассчитывают, что обновление управленческой команды позволит сохранить темпы работы и повысить эффективность производства.