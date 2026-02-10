Объем инвестиций в Татарстане в 2025 году оценивается в 1,66 трлн рублей

10 февраля 2026  11:46

По предварительной оценке Министерства экономики Республики Татарстан, объем инвестиций в основной капитал региона по итогам прошлого года достиг 1,656 триллиона рублей. Эти данные озвучил заместитель Премьер-министра — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов в ходе итоговой коллегии ведомства.

В структуре вложений малого бизнеса за три квартала 2025 года лидировали обрабатывающие производства (57,6%), транспортировка и хранение (9,1%), а также добыча полезных ископаемых (6%).

При этом, по словам министра, для дальнейшего качественного роста инвестиций необходимо продолжать работу по устранению системных барьеров. Ключевыми проблемами для инвесторов остаются высокая стоимость и длительные сроки подключения к инженерным сетям, сложности с получением земельных участков и дефицит квалифицированных кадров.

Также на коллегии были представлены данные о финансовом состоянии предприятий республики. Общая кредиторская задолженность организаций за год выросла на 23,7%, превысив 1,5 триллиона рублей. Прибыль компаний увеличилась на 6,7%, составив 926,6 миллиарда рублей, однако и сумма убытков выросла более чем в два раза. Наиболее высокий уровень долговой нагрузки отмечен в пищевой, химической, металлургической и автомобильной отраслях.

