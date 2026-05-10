Альметьевский театр выступил на фестивале в Будапеште во второй раз

Альметьевский татарский государственный драматический театр вновь представил Россию на международном фестивале MITEM в Будапеште, сообщает «Татар-информ». Мероприятие состоялось 9 мая при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

Коллектив дважды показал спектакль «Оборванная мелодия» («Өзелгән көй») при полных залах. После вечернего показа прошла встреча со зрителями: публика делилась впечатлениями и задавала вопросы артистам и режиссерам.

В рамках культурной программы труппа познакомилась с историей и архитектурой венгерской столицы, а также посетила мемориал «Слава советским героям-освободителям», чтобы почтить память воинов. Датой для спектакля выбран не случайно: в день 81-й годовщины Победы артисты сыграли постановку, посвященную Фариду Яруллину, погибшему в годы Великой Отечественной войны в Белоруссии.

Для Альметьевского театра это второе участие в данном фестивале — первое состоялось в 2017 году. Возвращение на международную площадку подтвердило устойчивый интерес зарубежной публики к творчеству коллектива.