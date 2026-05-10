За год поголовье крупного рогатого скота в Татарстане сократилось на 4,6%

По данным Татарстанстата, на конец марта 2026 года в хозяйствах республики насчитывалось 816,9 тыс. голов крупного рогатого скота. Это на 4,6% меньше, чем годом ранее. Поголовье коров уменьшилось на 0,3% (до 311,7 тыс.), овец и коз — на 13,5% (до 265 тыс.).

При этом по другим направлениям животноводства зафиксирован рост: свиней стало больше на 4,3% (501,4 тыс.), птицы — на 1,8% (18,9 млн голов).

Министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров отметил, что при увеличении объемов производства молока наблюдается обратная тенденция по поголовью КРС. Снижение за год составило 9 тыс. голов, отрицательная динамика зафиксирована в 25 районах республики. В докладе также уточняется, что на долю личных подсобных хозяйств граждан приходится 29,6% всего КРС, 81,1% коз и овец, 2,5% свиней и 8,8% птицы.