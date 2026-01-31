Объем средств на лесовосстановление в РТ вырастет почти на половину в 2026 году

Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан подвело итоги работы за 2025 год. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» работы по восстановлению и созданию новых лесов проведены на площади 5335 гектаров.

Основные результаты года включают восстановление лесов на 2800 га, из которых 1600 га выполнены по нацпроекту, и создание защитных лесных насаждений на землях других категорий площадью 2002 гектара. Кроме того, осуществлены мероприятия по компенсационному лесовосстановлению на 533 га.

Как отметил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, все целевые показатели перевыполнены. «Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений достигло 150%. За год мы заготовили более 12 тонн семян основных лесообразующих пород», — сообщил глава ведомства.

Значительный вклад в работу внесли лесные питомники. В 51 базисном питомнике и Лесном селекционно-семеноводческом центре республики было выращено 32,6 млн сеянцев и саженцев, в том числе 27,5 млн хвойных и 5,1 млн лиственных пород. По итогам года лесные культуры на площади 2,5 тысячи гектаров были официально переведены в покрытые лесом земли.

Особой гордостью министр назвал полное отсутствие лесных пожаров в 2025 году, что стало результатом слаженной работы специалистов Минлесхоза, МЧС и муниципалитетов.

В 2026 году на реализацию проекта «Сохранение лесов» планируется направить 160,8 млн рублей, что на 44% (почти в 1,5 раза) больше, чем в текущем году. Эти средства будут использованы на лесовосстановительные работы, заготовку семян, уход за объектами лесного семеноводства, а также на приобретение специализированной лесокультурной и противопожарной техники.