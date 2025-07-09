Обеспечит ли Тукаевский район страну автобусами?

Руководитель исполкома Тукаевского района Камиль Назмиев на очередном «муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития РТ поделился основными экономическими показателями, характеризующими развитие этой территории.

«Муниципальный час», на котором основным докладчиком был руководитель исполкома Тукаевского района Камиль Назмиев, по традиции провела глава АИР РТ Талия Минуллина Фото: пресс-служба АИР РТ

Так, в 2024 году объем валового территориального продукта составил 69,7 млрд рублей, а инвестиции в основной капитал достигли 28 млрд рублей (по этому показателю район входит в топ-10 по республике).

При этом глава АИР РТ Талия Минуллина отметила, что какой-то одной отрасли, демонстрирующей особые результаты, здесь нет. В том смысле, что экономика района сильно дифференцирована: в структуре ВТП сельское хозяйство занимает где-то около 21%, а промышленность - 15%. Между тем Тукаевский район производит 30% от всего мяса в Татарстане.

С малым бизнесом здесь все замечательно - зарегистрировано 3313 предпринимателей (и это без самозанятых). Представители бизнес-сообществ, присутствовавшие на заседании, отметили, что это почти в два раза больше, чем в соседних районах. А приглашенный на заседание депутат Госсовета РТ Марат Бариев, курирующий этот район, сказал, что жалоб от бизнеса на власти Тукаевского района... примерно ноль.

У района весьма оригинальный герб - на нем присутствует лев, чего нет ни у одного другого герба в Татарстане. И с казанским барсом они, похоже, соблюдают паритет по силе. Тукаевский лев прочно охватил лапами древко, но не с флагом, как можно было подумать, а с полотенцами. Смысл герба расшифровала заместитель руководителя исполкома района Гульнара Галимова: «Лев олицетворяет мощь, силу, отвагу. Семь полотенец, нанизанных на деревянную палку, - это единство и дружба нашего многонационального народа».

Камиль Назмиев анонсировал появление райцентра. Ведь сейчас официально он находится в Набережных Челнах, что географически неправильно. Но скоро в нескольких километрах от автограда достроят поселок Новый. Там и пропишется районная администрация.

Кстати, о людях, ежедневно перемещающихся в Набережные Челны и обратно за трудовой копейкой, то есть о трудовых мигрантах. Численность таковых оценивается приблизительно в 15 - 16 тысяч человек. При том, что всего трудовых ресурсов в районе порядка 29 тысяч человек.

Директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев, присутствующий на «муниципальном часе», заявил, что такая ситуация неизбежна - большие города всегда притягивают трудовые ресурсы с близлежащих территорий. Однако это заявление прозвучало немного странно с учетом озвученной главой района местной средней зарплаты в 79,9 тысячи рублей, а в сельском хозяйстве - 76,8 тысячи рублей. Такой оплате труда могут позавидовать и многие казанцы. Зачем каждый день ехать куда-то вдаль на работу, если можешь заработать рядом с домом на сельхозпредприятии? Зато уровень безработицы тут на уровне 0,13%. Можно сказать, что ее нет вовсе.

Глава района анонсировал также очень масштабный проект - строительство аэрополиса около аэропорта «Бегишево». Он потянет примерно на триллион рублей. Пассажиропоток этого аэропорта должен увеличиться с нынешних 700 тысяч до более 5 млн в год. Что это за аэрополис? Здесь хотят построить 4,8 млн квадратных метров недвижимости различного назначения: культурно-развлекательного, делового и медицинского, а также подвести к этому будущему аэрополису различные транспортные потоки, включая железнодорожную ветку. Вот только со сроками реализации проекта пока не очень понятно. Пока более-менее точно определено, что в саму инфраструктуру «Бегишево» вложат около 58,1 млрд рублей до 2050 года. А там, глядишь, и до аэрополиса дело дойдет.

Еще среди больших проектов района - предполагаемый промышленный парк «Тукай». Он появится на территории 42 га рядом с железнодорожной станцией «Круглое Поле». Объем инвестиций - 1,05 млрд рублей.

Но больше всего корреспондента заинтересовал уже реализованный проект. Оказывается, одна торгово-промышленная компания производит в районе пассажирские автобусы и грузовики, работающие на газомоторном топливе. Правда, последние рассчитаны на груз только до 18 тонн. Компания со своей продукцией уже участвовала в нескольких федеральных программах и получала субсидии. Все-таки их техника работает на метане. Значит, производителей можно отнести к «зеленой» экономике. Кроме того, ездить на газу гораздо дешевле - посмотрите на нынешние цены на бензин. Да и процент отказов от выхода на линии по причине поломки у их автобусов составляет всего 1%. Только локализация производства у компании достаточно низкая - двигатель китайский, как и другие ключевые компоненты. Но лет через пять она может достигнуть 80%. А пока отечественные движки не очень хорошо работают на газомоторном топливе.

При таких конкурентных преимуществах, казалось бы, их продукция должна разбираться, как горячие пирожки. Но пока они продают чуть более 300 автобусов в год: в Нижнекамск, Самару, Ярославль и Якутию. Частная компания из Казани тоже приобрела несколько их автобусов. Но почему же казанские перевозчики, периодически жалующиеся на то, что им нужно обновлять не менее трети подвижного состава, не заинтересовались этим предложением? Ведь цена вопроса (то есть одного автобуса) - каких-то 15 млн рублей. Возможно, играет свою роль то обстоятельство, что в России до сих пор нет госпрограммы по закупке пассажирского транспорта и льготных лизинговых программ для автоперевозчиков.

