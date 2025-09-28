Олег Коробченко поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко обратился с поздравлениями к работникам и ветеранам машиностроительной отрасли по случаю их профессионального праздника. В обращении, распространенном пресс-службой министерства, глава ведомства охарактеризовал машиностроение как ключевую отрасль экономики региона и «настоящий локомотив инновационного развития».

Коробченко привел значительные показатели роста отрасли: в 2024 году объем отгруженной продукции машиностроительного комплекса достиг почти 1,5 триллиона рублей, что на 32% превышает результаты предыдущего года. Министр подчеркнул, что такой прогресс особенно значим в условиях сложной экономической конъюнктуры.

Особое внимание в поздравлении было уделено кадровому потенциалу отрасли. По словам министра, в машиностроительном комплексе республики трудятся более 130 тысяч высококвалифицированных специалистов, чей профессионализм и преданность делу заслуживают глубокого уважения.

Глава Минпромторга отметил, что благодаря усилиям машиностроителей Татарстан укрепляет свои позиции в качестве одного из ведущих промышленных центров страны. В завершение обращения Коробченко пожелал работникам и ветеранам отрасли здоровья, благополучия и успешной реализации самых амбициозных проектов.