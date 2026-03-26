Ольга Корнева: У каждого человека свой Пушкин

Что общего у Пушкина с китайскими школьниками? Почему музей забрал в свою коллекцию костюмы из фильма, где звучит рэп? Где в Казани до сих пор таятся загадки 200-летней давности? И зачем управленцу возглавлять главный литературный музей страны? Ольга Корнева, директор Всероссийского музея А.С.Пушкина, в гостях у редакции «Казанских ведомостей» рассказала, как классика оживает и почему образ поэта объединяет не только поколения, но и страны.

Представляем гостя



Ольга Корнева с 2018 года занимала должность первого заместителя директора Музея железных дорог. В 2024 году назначена директором Всероссийского музея А.С.Пушкина в Санкт-Петербурге.



Всероссийский музей А.С.Пушкина ведет свою историю от самого первого музея поэта, открытого в 1879 году. Включает в себя шесть музейных объектов. Четыре из них занимают исключительное место в системе пушкинских музеев России и дают полное представление о жизни и творчестве великого поэта. Также в пушкинскую музейную тему органично включаются Музей-усадьба Г.Р.Державина и Мемориальный музей-квартира Н.А.Некрасова.

Какого Пушкина мы не знаем?

- Ольга Александровна, сегодня, когда нет цензуры и открывается много нового о классиках, какого Пушкина мы до сих пор не знаем?

- Мне кажется, у каждого человека свое информационное поле и свой Пушкин. Наша задача - рассказывать правду, особенно молодежи. Сейчас вокруг имени поэта всплывает очень много мифов, теорий, которые мы не поддерживаем. Но к этому относимся как к прекрасному поводу рассказать правду и «перетянуть» людей на «светлую» сторону. Даже в Казани возник спор: где именно останавливался Пушкин, в какой гостинице? Поэт провел здесь всего, по подсчетам исследователей, около 50 часов. Но и в этих часах есть загадки. Неизведанного еще очень много, и это невероятно интересно.

- Почему мы никак не можем смириться с тем, что поэт погиб на дуэли? Почему люди готовы поверить в красивую сказку, что он выжил и продолжал творить?

- Александр Сергеевич - феноменальная фигура. Он интересен всем и всегда. А теории... Мы с коллегами как раз недавно обсуждали конспирологическую теорию, согласно которой поэт продолжил жить после дуэли во Франции под именем Александра Дюма. Она просто не совпадает по времени. На момент гибели Пушкина Дюма уже был известен как писатель, так что никакой мистической подмены быть не могло.

- Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» вызвал много споров. Одни говорят, что Пушкин в сочетании с рэпом - это кощунство, другие - что это единственный способ достучаться до молодежи.

- Знаете, тут очень тонкая грань, и мы в музее это прекрасно понимаем. Да, там рэп, там современная подача, которая у кого-то может вызывать протест. Но для кого-то, особенно для молодежи, это становится окном в мир Пушкина.

Для нас это возможность, шанс рассказать о настоящем Пушкине - с академической точностью, но для той аудитории, которая пришла через фильм.

К слову, костюмы из фильма стали частью нашей литературной экспозиции на Мойке, 12, за что мы очень признательны создателям фильма и художнику по костюмам Татьяне Патрахальцевой. И это действительно сработало: мы видим прирост посещаемости.

Пушкин в Китае: 2 миллиона зрителей

- Наслышаны о вашей триумфальной поездке в Китай. Два миллиона онлайн-зрителей на лекции, посвященной Александру Сергеевичу, - это фантастика!

- Для нас это действительно было удивительно и очень приятно. Думаю, здесь несколько причин. Во-первых, историческая память: в 50-е годы у нас были тесные связи, русский язык учили в китайских школах и Пушкина изучали очень активно. До сих пор его произведения входят в обязательную школьную программу в Китае.

Александр Сергеевич прекрасен даже в переводе. Его философия, поэтичность, описания природы и чувств оказались невероятно созвучны китайскому мировосприятию.

- И в ответ к нам едет выставка? Что китайцы покажут нам?

- Да, в ноябре мы планируем принять в Петербурге выставку «Китайская пушкиниана». Я видела предварительные списки - 82 предмета. Это книжные издания разных лет, разных художественных школ. Мне кажется, получится замечательный диалог двух культур.

Поэт и государственный муж

- Принято считать, что Гавриил Державин передал Пушкину поэтическую лиру. Но если Пушкина знают все, то Державин остается в тени. Это несправедливость истории или объективная реальность?

- Преемственность очевидна, но Пушкин знаком каждому с детства, а Державин остается в тени. Это объективная реальность, хотя, возможно, и несправедливая.

Наша задача - привлечь внимание к Гавриилу Романовичу, его творчеству и личности. Для посетителей он интересен не только как поэт, но и как первый министр юстиции Российской империи.

- У нас в Казани Державинские чтения делятся на два блока: юридический и литературный. Кто же он в первую очередь - поэт или чиновник?

- Он жил в такое время и вращался в таких кругах, что одно без другого было невозможно. Да, он много лет был на военной службе, но и писал прекрасные оды, посвященные Екатерине Великой. Конечно, они повлияли на его карьеру - это наивно отрицать. Но он сам по себе был человек уникальный, талантливый во всем.

Управленец в мире искусствоведов

- Мы привыкли, что Пушкин и Казань - это история про Пугачева. Но вы приехали с другой, не менее важной, миссией, связанной с Державиным.

- 2028 год для нас особенный - исполнится 25 лет Музею-усадьбе Гавриила Романовича Державина, который входит в структуру нашего музея. Мы хотим сделать целый ряд проектов, посвященных и Пушкину, и Державину, и их неразрывной связи с татарстанской землей.

За четыре дня у нас прошли невероятно плодотворные встречи с коллегами из Национального музея Татарстана. Мы побывали в Елабуге, Свияжске, посетили филиал Национального музея - Музей Боратынского. В итоге договорились о перекрестных проектах. Часть выставок пройдет у нас в Санкт-Петербурге, часть - здесь, в Казани.

- Вы пришли в музейную деятельность из сферы управления. В чем видите свою главную задачу на посту директора?

- Моя задача - решать экономические вопросы и создавать условия, при которых уникальный, сверхпрофессиональный коллектив может плодотворно работать. У Сергея Михайловича Некрасова (президента музея. - Прим. ред.) и коллег масса идей и грандиозных проектов. Например, одна из причин нашего приезда в Казань - подготовка к 300-летию Екатерины Великой в 2029 году. Для нас она важнейший персонаж: именно в ее эпоху Державин состоялся и как государственный муж, и как поэт. Идея Сергея Михайловича - войти в программу празднования с проектом «Певец Фелицы» в усадьбе Державина летом 2028 года, совместив это с 25-летием музея-усадьбы. Моя задача - чтобы у нашей команды были все условия для реализации этих замыслов.

Свято место не может быть аттракционом

- Последние лет 20 музеи по всему миру уходят в сторону аттракционности. Где проходит грань, выходить за которую не стоит?

- Нужно четко разделять: мемориальные площадки и временные выставки. Там, где мемориальное пространство (в музеях-квартирах, домах, где жил поэт), я категорически против любых мультимедийных вторжений.

Но мы понимаем, что приходит новое поколение, они визуалы. Им нужны другие формы восприятия. Поэтому на временных выставках, в работе с детьми мы используем современные форматы.

- Что делать, чтобы люди читали для души, а не ограничивались школьной программой?

- Мы стараемся делать выставочные проекты с элементами интерактива. Сейчас, например, на выставке «Сказки и сказочники» каждый ребенок может пройти по маршруту и написать свою сказку по мотивам произведений Пушкина.

Мне кажется, самое важное - воспитывать любовь к книгам с детства. Нужно показать: книга может быть не обязанностью, а поводом для открытия, которое ты делаешь сам. И здесь огромную роль играет именно бумажная книга: ее красота - от шрифта до красочных иллюстраций - сама по себе притягивает внимание. Она остается актуальной, потому что учит вдумчивости, создает личное пространство для чтения.

Благодарим автора творческих проектов, связанных с историей и культурой России и Татарстана, заслуженного работника культуры РТ Альфию Рахматулину (г. Санкт-Петербург) за помощь в организации интервью.