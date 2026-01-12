Олимпийские чемпионы Ягудин, Тотьмянина и Маринин выступят на Winter Fest в Казани

news_top_970_100
Город
12 января 2026  16:53

16 января в парке «Черное озеро» в Казани пройдет всероссийский зимний фестиваль на льду Winter Fest, организованный продюсерской компанией Ильи Авербуха. Центральным событием вечера станет ледовое шоу с участием звезд мирового фигурного катания.

На каток выйдут олимпийский чемпион Алексей Ягудин, чемпионы Игр Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также двукратные чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский. В программе также заявлены призеры российских и международных турниров, артисты цирка на льду и казанские фигуристы.

Днем Илья Авербух проведет открытый мастер-класс для детей и взрослых, участие в котором возможно по предварительной регистрации. В течение дня для гостей будет работать фестивальная зона с угощениями и розыгрышами.

Все мероприятия Winter Fest пройдут в открытом формате, вход для посетителей будет свободным.

news_right_column_240_400
Новости
Снегоплавильные пункты Казани приняли за праздники 144 тысячи тонн снега
Олимпийские чемпионы Ягудин, Тотьмянина и Маринин выступят на Winter Fest в Казани
Казанский бизнесмен заплатит более полумиллиона рублей за незаконное использование товарных знаков
В Казани за неделю выявили более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа
Январь не раз пугал казанцев рекордными морозами
Январь не раз пугал казанцев рекордными морозами
В Татарстане снова закрыли трассу «Алексеевское – Альметьевск» из-за непогоды
Азат Зиганшин возглавил Минэкологии Татарстана
Владельцы квартир без счетчиков в Татарстане теперь платят за воду вдвое дороже