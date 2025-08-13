От студентов до активистов: в РТ начался прием заявок на льготное жилье для молодежи

В Татарстане с 12 августа стартовал прием заявок на участие в конкурсе среди лидеров молодежной политики на получение жилья по программе социальной ипотеки.

К участию в конкурсе допускаются граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, зарегистрированные в Татарстане. Это могут быть студенты, аспиранты, молодые ученые, специалисты, активисты общественных организаций, молодые муниципальные служащие и другие категории молодежи, занимающиеся трудовой или общественной деятельностью в сфере молодежной политики.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Президент РМОО «Лига студентов Республики Татарстан» Шамиль Якупов отметил, что данный проект - уникальная возможность для молодых лидеров, которые вносят вклад в развитие республики, получить жилье на льготных условиях.

На мероприятии также находилась одна из победивших в конкурсе 2023 года Аделина Хатмуллина. Она рассказала, что подавала заявку в 2022-м, а в феврале этого года уже получила ключи от квартиры.

Заявочная кампания продлится до 8 сентября этого года. Заявку нужно подать на сайте Лиги студентов РТ ligastudentov.com. Во время заочного этапа, с 9 по 30 сентября, состоится оценка портфолио и документов. В период очного этапа, с 1 по 24 октября, пройдут групповые собеседования. Заседание жилищной комиссии запланировано с 27 по 31 октября. Победителей объявят в период с 1 по 10 ноября. Победители смогут встать на учет по программе социальной ипотеки.

К слову, в прошлом году по итогам конкурса 49 молодых специалистов, активистов молодежных объединений из 17 городов и районов Татарстана, в том числе 7 молодых семей, получили возможность приобрести квартиру на льготных условиях соципотеки. За все время проведения конкурса начиная с 2012 года жилье получили 489 молодых специалистов из 29 городов и районов республики.

Ринат Садыков также рассказал про три государственные программы, направленные на улучшение жилищных условий для молодых семей. Это безвозмездные субсидии на условиях федерального софинансирования «Молодая семья», льготная ипотека от Госжилфонда Татарстана «Молодая семья» и беспроцентная возвратная рассрочка в рамках закона Республики Татарстан «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий». На данный момент этими программами воспользовались более 15 тысяч семей.

Кроме того, министр проинформировал, что в сентябре этого года объявят о создании в РТ жилищной программы для молодых ученых. Ее финансирование составит 27,5 млн рублей. Программа будет направлена на выдачу единовременных безвозвратных беспроцентных субсидий в размере 1,1 млн рублей для молодых ученых РТ для улучшения жилищных условий.