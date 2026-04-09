Отец Илона Маска рассказал о планах создания в Казани института

На Российском венчурном форуме в Казани предприниматель Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, рассказал о планах создания в России научного центра. Институт Маска сосредоточится на решении глобальных проблем человечества: изучении гравитации, взаимодействии с пространством-временем и ядерном синтезе.

Изначально площадки рассматривались на Ближнем Востоке и в Европе, но после визита в Россию в июне прошлого года идея получила самый теплый прием. Эррол Маск выразил уверенность, что страна, добьющаяся прорыва в гравитации, станет самой могущественной в мире.

При создании института предприниматель намерен действовать с минимальными затратами, делая ставку на талантливых специалистов, а не на дорогостоящую инфраструктуру. По его словам, прорыв в этой области по значимости сравним с созданием ядерного оружия.