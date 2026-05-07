Озеро Архиерейское в Лаишевском районе РТ объявлено памятником природы

Кабинет министров Татарстана присвоил озеру Архиерейское в Лаишевском районе статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Площадь памятника природы составляет 69,2 гектара.

Основная цель — сохранение уникальной экосистемы водоема, а также защита редких видов растений и животных. На территории вводится ряд запретов: строительство, добыча полезных ископаемых, промышленное рыболовство, мойка транспорта и складирование отходов.

При этом разрешены научные исследования, экологическая реабилитация, профилактические мероприятия для улучшения условий обитания животных и экологический туризм.

Контроль за соблюдением режима возложен на Госкомитет РТ по биологическим ресурсам. Территория будет обозначена специальными информационными знаками.