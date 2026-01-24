Паралимпиец Алексей Талай проведет мотивационные встречи в Татарстане

В Татарстане пройдет серия открытых встреч с известным паралимпийцем, общественным деятелем и благотворителем Алексеем Талаем.

Алексей Талай поделится личным опытом преодоления тяжелых жизненных испытаний, расскажет о силе внутренней мотивации, психологической устойчивости и роли семьи в сложные периоды. Для студентов запланирован тренинг, посвященный уверенности в себе и постановке жизненных целей, для семей и ветеранов — встреча о том, как справляться с кризисами и находить ресурсы для движения вперед.

Талай также известен как инициатор международного проекта «Живая память благодарных поколений», объединившего Россию и Белоруссию. Встречи в Татарстане пройдут в формате живого диалога с возможностью задать вопросы. Организаторами выступают Минмолодежи РТ и Молодежный центр республики.