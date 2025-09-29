Парки Казани приняли рекордные 1,5 миллиона посетителей за летний сезон

За летние месяцы парковые зоны Казани посетили более 1,5 миллиона человек. Об этом сообщила руководитель Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова в ходе «делового понедельника» в мэрии.

В рамках летней программы было организовано 2 216 мероприятий, установивших рекорд посещаемости для городских парков. Особой популярностью пользовались мероприятия в парке «Елмай», где прошло более 160 событий, которые посетили свыше 150 тысяч человек.

Наибольший поток гостей приняла набережная озера Кабан, где программу мероприятий посетили более 250 тысяч казанцев и туристов. Бульвар по улице Серова собрал более 10 тысяч посетителей.