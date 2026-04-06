Паводок в Казани: горожане сообщили о 75 проблемных точках

На деловом понедельнике в Исполкоме Казани начальник Управления гражданской защиты Сергей Чанкин доложил о подготовке города к весеннему половодью. По прогнозам Гидрометцентра РТ, средняя температура апреля превысит климатическую норму на 2 градуса. Осадков ожидается в пределах обычных значений.

На малых реках паводок начнётся в первой декаде апреля — как и в большинстве лет. Уровни воды прогнозируют в пределах нормы либо выше на 30–150 сантиметров. Однако при стремительном потеплении и быстром таянии снегов не исключен выход воды на пойму на отдельных участках. Волга в районе Куйбышевского водохранилища полностью освободится ото льда в период с 20 по 25 апреля.

Об этом рассказал на деловом понедельнике в Исполкоме Казани начальник Управления гражданской защиты Сергей Чанкин. По прогнозам Гидрометцентра РТ, средняя температура апреля превысит климатическую норму на 2 градуса. Осадков ожидается в пределах обычных значений.

«Апрель — нестабильный месяц и может удивить как теплом, так и обильными осадками в виде дождя, что может привести к паводку», — предупредил Чанкин.

Городские службы переведены на круглосуточный режим работы. На гидрологических постах на реках Нокса и Кендерка уровень воды отслеживают дважды в сутки. Если обстановка ухудшится, данные начнут передавать каждые четыре часа.

В единую диспетчерскую службу поступило 75 сообщений от граждан, связанных с паводком. 72 из них уже отработаны, три остаются в работе. Только за вчерашний день пришло 15 новых обращений.

Чанкин также сообщил, что завершены проверки пунктов временного размещения и питания. В случае эвакуации жителей они готовы принять людей.

«Мониторинг по противопаводковым мероприятиям ведется в круглосуточном режиме. Работа будет продолжена до полного устранения причин и условий, способствующих возникновению рисков подтопления», — заверил Чанкин.

16 марта прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На тот момент коммунальщики уже очистили 432 водопропускные трубы и расчистили русла рек на 11 участках общей протяжённостью 44 километра.

«Десятки километров русел рек, сотни водопропускных труб сами себя не очистят. Приведение их в порядок — это большой труд, защищающий территорию города, частные дома в береговой зоне от разрушительных подтоплений», — подчеркнул руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.

Городские власти призывают жителей, особенно в частных домах у малых рек, следить за сообщениями оперативных служб и заранее очищать водопропускные трубы на своих участках. Весна в этом году непредсказуема, и лучше быть готовым к любому развитию событий.