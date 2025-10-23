Пенсии в России вырастут почти на 2000 рублей в 2026 году

Страховые пенсии россиян в следующем году значительно увеличатся. Об этом сообщил руководитель Социального фонда России Сергей Чирков, передает ТАСС.

С 1 января 2026 года пенсии будут проиндексированы на 7,6%. Это выше ожидаемого уровня инфляции, который прогнозируется на уровне 6,8%. Благодаря такому повышению средний размер страховой пенсии по старости вырастет на 1900 рублей и превысит 27 000 рублей.

Повышение коснется более 38 миллионов пенсионеров. На эти цели государство направит почти 11,9 триллиона рублей. Это означает, что пенсии будут расти быстрее цен, что позволит сохранить покупательную способность людей старшего поколения.