Пенсионеры и люди с инвалидностью могут оформить цифровое удостоверение в мессенджере МАХ

news_top_970_100
Россия/Мир
22 декабря 2025  14:25

Жители России, имеющие право на льготы, теперь могут получать скидки и пользоваться преференциями без бумажных документов. Минтруд России запустил возможность получения цифрового удостоверения в мессенджере МАХ для пенсионеров и граждан с инвалидностью.

Новый сервис позволяет подтверждать свой статус прямо с экрана смартфона при посещении магазинов, музеев или при оформлении льготного проезда. Электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и традиционное бумажное удостоверение.

Как оформить цифровое удостоверение

Процесс оформления состоит из двух ключевых шагов:

  • Дать согласие на портале Госуслуг. Необходимо авторизоваться с помощью подтверждённой учётной записи и в соответствующем разделе («Работа и пенсия» для пенсионеров или «Документы для предъявления» для людей с инвалидностью) предоставить согласие на обработку данных Социальным фондом России.
  • Создать документ в приложении МАХ. В разделе профиля «Цифровой ID» нужно инициировать создание удостоверения, подтвердить личность одним из предложенных способов и сделать селфи для верификации. После автоматической проверки документ появится в приложении.

Ранее аналогичная функция стала доступна для многодетных семей. Нововведение направлено на повышение удобства для льготных категорий граждан и сокращение использования бумажных носителей.

news_right_column_240_400
Новости
Пенсионеры и люди с инвалидностью могут оформить цифровое удостоверение в мессенджере МАХ
Раис РТ поздравил волейболисток «Динамо-Ак Барс» с победой в Суперкубке
В РТ продлили запрет на привлечение трудовых мигрантов в ряде профессий до конца 2026 года
Юные технологи РТ представили свои бизнес-разработки на благотворительной ярмарке
В Казани пройдёт главная новогодняя ёлка республики для 8,5 тысяч детей
Сделки строительных компаний Татарстана на Бирже ЦТС превысили 1 млрд рублей
В Казань 23 декабря прибывает праздничный поезд из резиденции Деда Мороза
Женская волейбольная команда «Динамо-Ак Барс» выиграла Суперкубок России в Калининграде