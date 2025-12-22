Пенсионеры и люди с инвалидностью могут оформить цифровое удостоверение в мессенджере МАХ

Жители России, имеющие право на льготы, теперь могут получать скидки и пользоваться преференциями без бумажных документов. Минтруд России запустил возможность получения цифрового удостоверения в мессенджере МАХ для пенсионеров и граждан с инвалидностью.

Новый сервис позволяет подтверждать свой статус прямо с экрана смартфона при посещении магазинов, музеев или при оформлении льготного проезда. Электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и традиционное бумажное удостоверение.

Как оформить цифровое удостоверение

Процесс оформления состоит из двух ключевых шагов:

Дать согласие на портале Госуслуг. Необходимо авторизоваться с помощью подтверждённой учётной записи и в соответствующем разделе («Работа и пенсия» для пенсионеров или «Документы для предъявления» для людей с инвалидностью) предоставить согласие на обработку данных Социальным фондом России.

Создать документ в приложении МАХ. В разделе профиля «Цифровой ID» нужно инициировать создание удостоверения, подтвердить личность одним из предложенных способов и сделать селфи для верификации. После автоматической проверки документ появится в приложении.

Ранее аналогичная функция стала доступна для многодетных семей. Нововведение направлено на повышение удобства для льготных категорий граждан и сокращение использования бумажных носителей.