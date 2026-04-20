Переведут на дистант, освободят от оплаты, вернут на бюджет: как студенту совместить службу и учебу

Один год контракта заменяет срочную службу, давая при этом уникальные навыки работы с БПЛА. Об этом на встрече со студентами КАИ рассказал офицер пункта отбора по контракту в Казани Егор Горячев.

Как совместить учебу и службу

Для студентов, решивших подписать контракт, предусмотрены особые условия. Их переведут на дистанционный формат обучения, а год учебы не будет потерян. На время службы студент освобождается от оплаты обучения, а по возвращении его переведут на бюджет.

Финансовая сторона вопроса

С 1 января 2026 года в Татарстане увеличили выплаты контрактникам до 2,9 млн рублей — это одна из самых высоких сумм в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, в республике принято более 3 тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Как попасть в Войска беспилотных систем

Для желающих заключить контракт работает отдельная горячая линия: звоните 117 и нажимайте кнопку «4». Если кандидат подходит по параметрам, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

Кого ждут в первую очередь

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр. У них развита мелкая моторика рук, а привычный интерфейс ускоряет обучение.

Особенности службы

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота: «Герани», гусеничные дроны «Странник», безэкипажные катера. Минимальный срок контракта — один год. Контракт не продлевается автоматически, военнослужащего не будут переводить в другие войска. Обучение проходит не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Где узнать подробности

Подробнее о подписании контракта, дополнительных премиях, льготах и выплатах можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту в Казани (ул. Аэропортовская, 1/40, телефон: (843) 221-44-52). Жители других регионов могут звонить по номеру 8-800-222-59-00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.