Первая очередь второй линии казанского метро готова на 46%

троительство второй линии Казанского метрополитена продолжается с опережением графика — готовность пускового комплекса достигла 46%. Об этом сообщило Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

Новая ветка протяженностью 5,37 километра соединит пять городских районов: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. В состав пускового участка войдут четыре станции: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар».

На всех объектах ведутся активные строительные работы:

На станции «Тулпар» монтируются системы вентиляции, кабельные сети и ведется внутренняя отделка.

На «Зиланте» возводятся железобетонные конструкции и кирпичные стены.

На «Академической» выполняются гидроизоляционные работы и обратная засыпка.

На станции «100-летия ТАССР» началось устройство гидроизоляции и монтаж ключевых несущих конструкций.

Все перегонные тоннели между станциями уже сооружены. Параллельно продолжается строительство соединительной ветки от существующей станции «Дубравная» до будущей станции «100-летие ТАССР».