Первые адаптационные центры для мигрантов откроются в пяти регионах России

Адаптационные центры для мигрантов должны появиться во всех регионах РФ с высокой миграционной нагрузкой, первые пять таких центров начнут работу уже в ближайшие дни. Об этом заявил журналистам руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов в ходе открытия памятника герою Советского Союза, освободителю Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 года Гукасу Мадояну.

«С этого года у нас заработают пять адаптационных центров, включая центры в Кемеровской области, в Хабаровском крае, в Республике Татарстан: уже со дня на день они начнут работу. Эти центры должны появиться везде, где регион испытывает миграционную нагрузку. Этой работой надо заниматься везде, где есть трудовые мигранты. Они же одинаковые везде», — сказал Баринов, отвечая на вопрос ТАСС о том, в каких регионах в перспективе могут появиться адаптационные центры для мигрантов.

По его словам, в первых адаптационных центрах специалисты будут оценивать, насколько курсы будут восприниматься мигрантами, влияют ли эти занятия на них, на самом ли деле это позволит снизить напряжение в мигрантской среде.

В конце апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС заявил о том, что Совбез РФ в 2025 году рассмотрит актуализированную Концепцию государственной миграционной политики РФ, этот инструмент поможет пресечь незаконную миграцию. По его словам, в настоящее время правоохранительными органами по поручению главы государства «реализуется комплекс мер, направленных на совершенствование контроля за пребыванием иностранных граждан в РФ, пресечение каналов незаконной миграции, фиктивного миграционного учета».