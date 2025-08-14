Первый обновленный кадровый центр открылся в Казани

В столице РТ на проспекте Ибрагимова, 41 открылся первый обновленный кадровый центр «Работа в России» Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Модернизация центра проведена в рамках федерального проекта «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры». С преобразованиями филиала ознакомились министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова и мэр Казани Ильсур Метшин.

Как сообщает официальный портал Казани kzn.ru, ежедневно 17 сотрудников кадрового центра будут принимать до 200 человек, желающих найти работу. Специалисты службы занятости окажут необходимую помощь в поиске работы: от составления резюме и подготовки к собеседованиям до организации временной занятости, включая поддержку подростков 14 - 18 лет в свободное от учебы время и безработных граждан, которым сложно найти работу.

Помимо поиска вакансий кадровый центр развивает компетенции и помогает адаптироваться на рынке труда, предлагая социальную адаптацию, профориентацию для выбора сферы деятельности, а также психологическую поддержку. Для желающих освоить новую профессию или повысить квалификацию доступно профессиональное обучение и дополнительное образование.

Новый кадровый центр оснащен современным оборудованием и имеет доступную среду для инвалидов-колясочников, лиц с ограниченными возможностями по зрению или слуху.

Кстати

Всего в рамках комплексной модернизации в Татарстане запланирован ремонт 49 центров занятости общей площадью 11,2 тыс. квадратных метров. В ближайшее время в Казани откроется еще один модернизированный кадровый центр Вахитовского и Приволжского районов на улице Братьев Касимовых.