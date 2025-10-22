Первый снежок откладывается на более поздний срок

Осень нынче очень красивая, природа радует золотыми красками. Еще не все деревья сбросили листву. Время от времени идут небольшие дожди, к сегодняшнему дню выпало 37 мм осадков - это 65% от октябрьской нормы.

Об этом рассказала наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Фото: Фарит Муратов

Среднесуточная температура в Казани за первые две декады октября удерживается в значениях почти на 2 градуса теплее обычного по сравнению с многолетними данными. И впереди в связи с выходом южного дождливого циклона ожидается сохранение теплой погоды практически без заморозков. Преобладающая дневная температура ожидается в пределах 5 - 10 градусов. Такой температурный фон также чуть выше многолетней нормы.

Судя по особенностям климата и народным приметам, уже есть вероятность выпадения осадков в виде снежной крупы и снега. Но в этом году из-за установления теплой погоды снег не выпал ни на Покров день (14 октября), ни на Сергия (20 октября). Ближе к концу октября снег все же может показаться, но окончательно установится только ближе к средним срокам. Средняя дата образования постоянного или устойчивого снежного покрова в Казани приходится на 19 ноября. Бывают и исключения. Так, в суровом 1976 году снежный покров установился окончательно уже с 9 октября. И наоборот, очень теплый и бесснежный предзимний период в 1982 году запомнился поздним выпадением снега и установлением его постоянно лишь с 29 декабря.

Сегодня, 21 октября, отмечается день Трифона и Пелагеи. Замечали, что с этого времени становится все холоднее: «С Ознобницы Пелагеи готовь теплую одежду - зима забредет». В шутливой народной присказке, оказывается, и святым работа нашлась: в это время Трифон шубу чинит, а Пелагея рукавички шьет - барановые.

А 22 октября Яков Дровопилец напоминает, что наступила пора заготовки дров на долгую зиму: «Яков крупицу снежную пошлет», то есть на возврат тепла уже рассчитывать не стоит.

23 октября, в день Евлампия, гадали о зиме, глядя на месяц в темном небе. Если его рога направлены на север - быть скорой зиме и снег ляжет посуху. Если же на юг - скорой зимы не ожидали. А еще, если на Евлампия устанавливалась грязь да слякоть, то до праздника осенней Казанской (4 ноября) «осень снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится».

И на удивление, народный календарь примет вполне сообразуется с климатическими проявлениями в многолетнем режиме.

