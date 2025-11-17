Первый в Татарстане крематорий могут открыть в Казани в 2029 году

17 ноября 2025  10:21
Владислав Косолапкин

В Казани появится первый в Татарстане крематорий. Его строительство начнется после завершения всех подготовительных работ, а открытие запланировано на начало 2029 года. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на мэрию города.

Новый объект построят на территории кладбища «Курган». Это решит важную проблему для жителей республики, так как сейчас ближайшие крематории находятся в Нижнем Новгороде и Сарапуле (Удмуртия).

Что известно о будущем крематории:

Масштабы проекта: Под строительство выделен участок площадью 2,5 гектара. В здании крематория разместятся два зала для прощаний, современные печи и колумбарий (место для хранения урн с прахом).

Стоимость и спрос: Предполагается, что кремация будет стоить от 19 до 30 тысяч рублей. По прогнозам, после открытия услуга будет пользоваться спросом — около 9,5 тысяч процедур в год.

Экономика: Строительство оценивается в 400 миллионов рублей. Ожидается, что за первые 10 лет работы крематорий принесет в бюджеты разных уровней более 1 миллиарда рублей налогов.

