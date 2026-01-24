По итогам 2025 года инфляция в РТ составила 6,64%

Годовая инфляция в 2025 году в Республике Татарстан составила 6,64%. Этот показатель оказался выше, чем в целом по России (5,59%) и средний по Приволжскому федеральному округу (6,39%). Данные опубликовал Центральный банк РФ.

В декабре потребительские цены в регионе выросли на 0,44% по сравнению с ноябрём. Основной причиной роста стало увеличение издержек у поставщиков и производителей. Наибольший вклад в инфляцию внёс сегмент продовольственных товаров, где рост цен был наиболее заметным. Услуги подорожали умеренно, а непродовольственные товары показали наименьший рост.

За год цены на продукты и услуги в Татарстане выросли быстрее, чем общий уровень инфляции, в то время как динамика цен на непродовольственные товары оказалась сдержанной.

На общероссийском уровне годовая инфляция в декабре замедлилась до минимального значения с 2020 года. Банк России продолжит поддерживать высокие процентные ставки для закрепления низкой инфляции. По прогнозу регулятора, в 2026 году она может снизиться до 4-5%, а в дальнейшем стабилизироваться около целевого уровня в 4%.