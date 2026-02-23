«Победа будет за нами!»: бойцы СВО записали видеопоздравления для татарстанцев

В преддверии 23 февраля военнослужащие, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, обратились к жителям республики с теплыми словами.

Один из бойцов рассказал, что плечом к плечу с ним сражаются и уроженцы Татарстана. «Хочу пожелать нашим защитникам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Знаю, что ребята из вашей республики воюют с нами бок о бок – работаем, бьем врага. Хочу, чтобы все вернулись домой, к семьям и своим детям, чтобы все у всех было хорошо. Победа будет за нами!» – подчеркнул военнослужащий.

Другой солдат пожелал землякам успехов во всех начинаниях и крепкого здоровья. «Мужчины! Желаю вам успехов в личной жизни, на работе, чтобы вы добивались своих целей», – лаконично обратился он к татарстанцам.

Третье поздравление пришло из Артемовска. Боец добровольческой бригады «Святой Георгий» напомнил, что праздник объединяет всех, кто взял на себя ответственность за защиту страны. По его словам, 23 февраля – не просто гендерный праздник, а день тех, кто служит Родине: мужчин и женщин, военных и добровольцев, медиков и сотрудников силовых структур.

«Хочется поздравить участников СВО, потому что ответственность легла именно на вас. Сегодня вы – опора нашего государства. Дай Бог, следующий День защитника Отечества мы встретим как победители», – сказал военный.