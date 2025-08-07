Почему повзрослевшие дети обвиняют во всем родителей?

Причем одни взрослые дети обвиняют отца и мать в излишней опеке, другие, наоборот, в равнодушии. Кому как удобно… Кто-то даже посвящает свои блоги этой теме, якобы помогая другим излечиться от влияния плохих родителей. И, конечно же, таким образом на этом зарабатывают - допустим, на рекламе или консультациях. Бесспорно, с кем-то в детстве действительно поступали плохо, к примеру, применяли физическое насилие, оскорбляли. Но не проще ли простить неидеальных взрослых и уже жить свою жизнь?

- На мой взгляд, тенденция обвинять родителей и искать причины своих неудач в детстве началась с развитием эмоционального интеллекта, а также психологии в целом, в частности, психоанализа, где появились последователи, которые уделяли внимание детским травмам и их влиянию на взрослую жизнь, - прокомментировала «КВ» провокативный психолог, сексолог, МАК-терапевт Елена Борзыгина. - Зигмунд Фрейд одним из первых заговорил, что ранний опыт (особенно отношения с родителями) формирует личность. И оказалось, что нетравмированных людей нет. Кого-то недолюбили, кого-то перелюбили. У кого-то слишком холодные родители, а кого-то задушили гиперопекой. Свою лепту вносят и исторические события - на дворе то война, то развал СССР, то лихие 90-е. В какие-то периоды истории люди живут относительно спокойно, а в какие-то буквально выживают. Здесь стоит упомянуть про пирамиду Маслоу, суть которой сводится к тезису: пока у человека не закрыты базовые потребности, он не может думать о духовном. Поэтому, если вы сыты, одеты, имеете крышу над головой и работу, у вас есть возможность думать о чем-то другом. Но была ли такая возможность у ваших родителей?

В наше время популярен принцип воспитания, в котором основная идея такова - качество жизни человека связано с тем, насколько качественной была базовая связь с родителями в его первые годы. Речь про создание ощущения безопасности, рождение привязанности и установление эмоционального контакта. Идея, на мой взгляд, правильная, если ее не гиперболизировать, как у нас очень любят делать. Мать всегда боится быть плохой. И тут в действие вступают психологические защиты этого страха. «Мой ребенок должен хорошо учиться - тогда никто не скажет, что я плохая мать», - думают некоторые мамы и начинают тотально контролировать учебу. Другие же думают, что надо много денег, чтобы обеспечить ребенка, поэтому чрезмерно работают. И таких примеров много…

Нужно быть взрослым человеком не по паспорту, а психологически, чтобы понять, что родители в большинстве случаев хотели дать лучшее, но не знали, как это сделать. Их возможности ограничены собственным опытом, ресурсами и обстоятельствами. И это мы сейчас говорим про обычных родителей, не рассматривая неблагополучные семьи, где родители пили, били или выгоняли детей на улицу, или же детей, которых бросили или сдали в детский дом. Таким детям пришлось рано повзрослеть, и, как правило, доверие к миру у них подорвано. Как можно доверять миру, когда самые близкие предали? Им приходится много работать над собой, чтобы доверять миру и людям.

- Чем чревато это погружение в обвинение родителей?

- Человек может так и прожить всю жизнь, обвиняя родителей. И у него просто не будет времени, чтобы понять себя, осуществить свои мечты. Наши родители растили и воспитывали нас как могли. Мы не знаем, через что им пришлось пройти в жизни, не ведаем, что они испытывали и чувствовали. И мы не видели, как их воспитывали и сколько им нанесено травм. И теперь мы, взрослые люди, виним их в своих проблемах, наших комплексах неполноценности, неуверенности в себе, неудачных отношениях или в том, что не нашли себя.

- Дальше возникает вопрос: что нам нужно для «исцеления»?

- Прежде всего нужно понять и принять, что пришло время стать взрослым и взять ответственность за себя, свои поступки и свое состояние. Необходимо создавать зрелую личность, проработать самостоятельно или со специалистом травмы и начать получать удовольствие от жизни.

Среди моих клиентов много тех, с кем мы прорабатываем различные травмы, среди которых, конечно, есть и детские.

Но наша задача заключается в работе над проблемой, а не в поиске виновных. Одно из упражнений - это написание письма матери или отцу с описанием события чувствами и эмоциями. Но это письмо не должно попасть к родителю!

К примеру, ваша мама работала сутками, чтобы вы были хорошо одеты. Она недоедала, потому что отдавала все самое полезное и вкусное своему ребенку. И вдруг спустя годы приходит 30-летнее дитя и говорит: «Ты меня неправильно воспитывала, у меня был дефицит внимания. Я недолюбленный, из-за этого у меня не сложилась карьера и личная жизнь…» И теперь представьте чувства и эмоции матери. Ей прививают таким образом чувство вины, чтобы потом манипулировать. «Значит, сейчас ты мне должна то-то и то-то…» - рассуждает «повзрослевший» ребенок. И уже пожилая мама, чтобы помочь сыночку, начинает, к примеру, брать кредиты.

- Как выстраивать отношения взрослому человеку с родителями? Нужно как-то работать над этими отношениями, если они, допустим, не очень хорошие? Порой дети слишком заигрываются в выстраивание границ, но ведь родители не вечны.

- Тут нет какого-то одного совета для всех. Все мы разные, и родители тоже разные. И как это будет правильно для вашей семьи и вас, знаете только вы. В идеале отношения с родителями - это коктейль из сепарации, доверительных отношений, взаимопонимания и взаимоуважения. Еще можно порекомендовать выстраивать отношения на уровне двух взрослых людей, то есть не ждать, что кто-то изменится. Следует также менять свое отношение к тому, на что не можешь повлиять. К примеру, не стоит принимать грубые слова родителей близко к сердцу, к тому же старые люди бывают очень критичны и заносчивы. Принимайте их такими, какие они есть, они же вряд ли поменяются. Границы важны, но порой люди увлекаются и отталкивают родителей, не оставляя им места в своей жизни.

И нужно помнить, что родители действительно не вечны, важно находить баланс между личной жизнью и временем с ними. Над этими отношениями нужно работать и корректировать их по необходимости, как и любые другие. И чем старше родители становятся, тем больше они нуждаются в нашей теплоте и заботе, а не в нравоучениях.