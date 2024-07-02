Почему так трудно привыкать к мирной жизни?

Эти и другие вопросы оказания психологической помощи участникам СВО и членам их семей обсудили женщины-депутаты объединения «Мәрхәмәт - Милосердие», действующего в Госсовете РТ.

Круглый стол состоялся на площадке Региональной общественной приемной партии «Единая Россия». Заседание провела руководитель объединения «Мәрхәмәт - Милосердие» Алсу Набиева. В режиме видеоконференции в нем приняли участие представители районов Татарстана.

Кто имеет право оказывать психологическую помощь?

Начался круглый стол с просмотра художественно-документального фильма «Тихий тыл».

- О СВО говорить сложно. Это трудная тема. Многим кажется, что спецоперация где-то далеко, но мы хотели показать, что это касается каждого из нас. Фильм рассказывает о женах участников СВО. 11 женщин, 11 судеб, 11 историй любви. Эти женщины - такие же герои, как и мужья. Они искренне, откровенно рассказали, как провожали любимого человека в зону боевых действий, что пришлось пережить после сообщения о гибели мужа, что дает им силы жить дальше, - рассказал режиссер фильма Игорь Генералов.

Кстати, благодаря съемкам в фильме женщины познакомились, подружились. Они продолжают общаться друг с другом, и это для них большая психологическая поддержка.

Первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина рассказала, что на базе центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи Республики Татарстан работают 80 профессиональных психологов. Это не так много. Каждый год в республике открываются центры психологической помощи, но их пока недостаточно.

Психологи должны быть в каждом муниципальном районе.

С сентября 2022 года в Татарстане начала работу служба экстренной психологической помощи по телефону для детей и молодежи. За это время на горячую линию поступило более 1200 анонимных звонков по вопросам, связанным с мобилизацией и СВО. Люди звонят, чтобы получить поддержку в трагический момент, когда они потеряли близких в СВО, когда переполняют страхи и тревоги за жизнь и здоровье тех, кто находится в зоне боевых действий. Немало звонков от тех, кто обеспокоен психологическим состоянием родственника, который переживает посттравматическое стрессовое состояние после возвращения с СВО. Есть звонки от желающих заниматься волонтерской деятельностью, но не знающих, как это сделать.

- Психологическое здоровье населения сегодня важно как никогда. Но проблема в том, что в стране нет федерального законодательства по оказанию психологической помощи. Сейчас такую помощь может оказывать любой человек, который позиционирует себя как психолог. Наша задача - на федеральном уровне создать единый реестр профессиональных психологов, которые имеют право оказывать психологическую помощь. Включение психолога в реестр - это гарантия того, что, обратившись к такому специалисту, человек получит квалифицированную поддержку, - подчеркнула Софья Мустафина.

Звонки являются анонимными и бесплатными как со стационарных, так и с мобильных телефонов.

Бесплатные психологические, юридические консультации и приемы для подростков и молодежи, чей возраст не превышает 35 лет, организуются на базе центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие».

Записаться на бесплатную консультацию также можно на платформе «Цифровая служба психологической помощи» на сайте help-online-rt.ru.

Почему возвращение домой может привести к стрессу и депрессии?

У многих воевавших возвращение к мирной жизни происходит непросто. Специалистам хорошо известен афганский, чеченский синдром. Подвержены этому синдрому и те, кто возвращается с СВО.

- У человека, вернувшегося с войны, могут возникнуть депрессивные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), расстройства адаптации, психологические проблемы. Это может выражаться в повышенной тревожности, панических атаках, нарушении сна, навязчивых воспоминаниях страшных событий, замкнутости, нежелании общаться, гневе, агрессии, чувстве безысходности. Все это может привести к алкоголизму, наркотической зависимости, попытке суицида, - рассказала главный внештатный специалист-психиатр Министерства здравоохранения РТ Татьяна Гурьянова. - Но эти симптомы изменения личности могут проявляться не сразу, а через полгода и даже через год после возвращения. Поэтому родственникам надо помнить о возможной отсроченности психологических и психических расстройств, которые связаны с психоэмоциональными травмами.

Еще один важный момент. Некоторые наотрез отказываются от консультации психолога, начинают употреблять лекарственные средства без назначения врача, психотропные вещества, алкоголь, наркотики, чтобы хоть как-то заглушить свою душевную боль, растерянность, непонимание и незнание, что делать.

- Адаптация к мирной жизни действительно происходит сложно. Знаю это не только по себе, но и по своим соратникам - участникам боевых действий. Человек после войны возвращается в ту же среду. Он стал другим, смотрит на мир совсем иначе, а здесь ничего не изменилось: люди так же гуляют, веселятся, продолжают жить своей жизнью, как будто в мире ничего не происходит. И это раздражает, - поделился личным опытом представитель Союза ветеранов СВО в РТ Евгений Жемков. - Да, вернувшись из зоны СВО, в первое время ты можешь чувствовать себя вполне нормально, но через несколько месяцев могут начаться панические атаки, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство. В этом состоянии человеку требуется не только понимание и забота родственников, но и помощь специалистов: психолога, психотерапевта, психиатра.

Как жить в постоянной тревоге за судьбу близкого человека?

По мнению члена совета татарстанского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Максима Конова, одна из важных проблем в том, что психологическая помощь носит заявительный характер. То есть участник СВО сам должен прийти на прием к психологу. Но он не делает этого, потому что не считает себя психом и убежден, что ни в чьей поддержке не нуждается. А принудить человека обратиться за психологической помощью невозможно.

Есть и проблемы правового характера. Например, родителям и детям бойцов ЧВК (частной военной компании) и спецконтингента (контрактников из исправительных колоний), погибших в СВО, льготы как семьям участников СВО не предоставляются. Также льготы не получают дети погибших участников СВО, если их родители были в разводе.

Особое внимание требуется семьям, где отец, муж, брат или сын считаются без вести пропавшим в зоне СВО. Эти семьи оказались в очень тяжелой стрессовой ситуации. Долгое время они не могут узнать о судьбе близкого человека. Что делать в такой ситуации? К кому обращаться за помощью? Как жить в состоянии неопределенности и постоянной тревоге?

Максим Конов внес несколько конкретных предложений. Например, он предложил разработать методичку с четкими рекомендациями, как себя вести, что делать, куда звонить, если поведение и психологическое состояние родственника, вернувшего с СВО, вызывает опасение.

Также он предложил включить в программу профподготовки участников СВО и членов их семей обучение профессии психолога. Многие жены погибших участников СВО готовы оказывать психологическую помощь семьям, которые тоже потеряли на войне своих близких. Здесь будет действовать очень эффективный принцип «Свои - своим». Но чтобы у женщин была такая возможность, они должны получить психологическое образование.

- Спасибо всем участникам круглого стола за большую работу и ваши интересные предложения, инициативы. По итогам круглого стола будут сформированы конкретные рекомендации для министерств, ведомств, - отметила руководитель объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт - Милосердие» Алсу Набиева. - Тема поддержки участников СВО и членов их семей многогранная, многоплановая, и мы продолжим ее обсуждать на следующих наших заседаниях. А вопросы обязательно будут появляться, потому что ситуация меняется, жизнь продолжается. Мы абсолютно открыты для общения и будем стараться решать возникающие проблемы оперативно.