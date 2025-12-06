Почти 50 тыс. человек в РТ подключились к системе оповещения о воздушных угрозах

Свыше 49 тысяч жителей Республики Татарстан присоединились к системе общественной безопасности, установив мобильный сервис «Радар. НФ», созданный Общероссийским народным фронтом. Это приложение стало одним из ключевых инструментов гражданского участия в обеспечении территориальной защищённости.

Главное преимущество платформы — работоспособность в offline-режиме. После однократной регистрации пользователь может отправить тревожный сигнал о подозрительном беспилотнике или подозрительных лицах даже при полном отсутствии интернета. Сообщение мгновенно поступает в профильные экстренные структуры, что значительно сокращает время реакции на угрозу.

Помимо функции оповещения, «Радар. НФ» выполняет и просветительскую миссию: в нём собраны проверенные руководства по тактической медицине, алгоритмы поведения при ЧС, а также рекомендации по распознаванию потенциально опасных объектов.

Для пользователей Android-устройств приложение доступно в отечественных магазинах Rustore и AppGallery. Обладатели смартфонов Apple могут взаимодействовать с системой через чат-бот «Кибердружина» в мессенджерах — это обеспечивает кросс-платформенную доступность сервиса.