Татарстан стал лидером экологической акции «Вода России» в 2025 году

Республика Татарстан в очередной раз подтвердила статус одного из самых активных регионов страны в сфере бережного отношения к водным ресурсам. По итогам 2025 года она заняла первое место во Всероссийской акции «Вода России», организованной в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Награждение победителей прошло в Минприроды РФ. Диплом за выдающийся вклад в очистку прибрежных зон и масштабную организационную работу вручён министру экологии и природных ресурсов РТ Александру Шадрикову.

Особенно впечатляют цифры: за год в республике прошло 6 794 природоохранных мероприятия, в которых приняли участие свыше 410 тысяч человек. В результате удалось привести в порядок более 12 тысяч километров береговой линии — это эквивалентно трём кругосветным путешествиям!

Отметим, что Татарстан демонстрирует стабильно высокие результаты с 2021 года, регулярно входя в топ-лидеров среди субъектов Федерации по количеству инициатив и охваченной территории.

За личный вклад в развитие добровольческого движения также отмечены активисты: Рустам Фархуллин, возглавляющий молодёжный центр РГО в Татарстане, и Анна Баймяшкина, руководитель регионального экологического объединения «Будет Чисто», получили благодарственные письма от Минприроды.