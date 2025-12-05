«Салават Юлаев» впервые в сезоне обыграл «Ак Барс» со счетом 4:1

Казанский «Ак Барс» потерпел разгромное поражение в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева». Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

Фото: ak-bars.ru

Это первая победа уфимцев в текущем сезоне в противостоянии с казанской командой, которая ранее выиграла два матча «Зеленого дерби». Примечательно, что три из четырех голов «Салавата Юлаева» были заброшены в большинстве. Основным героем матча стал Шелдон Ремпал, оформивший дубль и отдав две результативные передачи.

Единственную шайбу в составе «Ак Барса» забросил Александр Хмелевский. В третьем периоде судьи отменили потенциальный гол Артура Бровкина, что могло бы изменить ход встречи.

Несмотря на поражение, «Ак Барс» сохраняет вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» после этой победы укрепился на седьмой строчке. Команда Анвара Гатиятулина прервала свою трехматчевую победную серию.

Следующий матч казанцы проведут 7 декабря на выезде против «Нефтехимика». Игра начется в 17:00 по московскому времени.