«Салават Юлаев» впервые в сезоне обыграл «Ак Барс» со счетом 4:1

news_top_970_100
Спорт
5 декабря 2025  23:06

Казанский «Ак Барс» потерпел разгромное поражение в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева». Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

 Фото: ak-bars.ru

Это первая победа уфимцев в текущем сезоне в противостоянии с казанской командой, которая ранее выиграла два матча «Зеленого дерби». Примечательно, что три из четырех голов «Салавата Юлаева» были заброшены в большинстве. Основным героем матча стал Шелдон Ремпал, оформивший дубль и отдав две результативные передачи.

Единственную шайбу в составе «Ак Барса» забросил Александр Хмелевский. В третьем периоде судьи отменили потенциальный гол Артура Бровкина, что могло бы изменить ход встречи.

Несмотря на поражение, «Ак Барс» сохраняет вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» после этой победы укрепился на седьмой строчке. Команда Анвара Гатиятулина прервала свою трехматчевую победную серию.

Следующий матч казанцы проведут 7 декабря на выезде против «Нефтехимика». Игра начется в 17:00 по московскому времени.

news_right_column_240_400
Новости
Участок трассы М7 в Татарстане получил новое официальное название
За три дня в Казани задержали 50 водителей в нетрезвом виде
С начала года диспансеризацию в Казани прошли почти 146 тысяч человек
Житель Лениногорска лишился 3,6 млн рублей из-за аферистов под видом брокеров
Кубок мэра Казани по шахматам выиграла Мария Якимова
УФНС по РТ разъяснит изменения в налоговом кодексе на бесплатном вебинаре
Одна газовая установка вместо трех: в «Салават Купере» построят современную снегоплавилку
ГК «РУМЕДИА» и «Выбери Радио» договорились об обмене активами