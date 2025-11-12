Почти полмиллиона татарстанцев поставили «самозапрет» на кредиты

Республика
12 ноября 2025  12:18
Автор:
Владислав Косолапкин

Заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев на пресс-конференции привел статистику по цифровой защите. Оказалось, что 482 тысячи жителей Татарстана уже воспользовались услугой «самозапрета» на получение кредитов, подав заявление через портал «Госуслуги». Это простая процедура, которая занимает несколько минут. С сентября также можно установить запрет на покупку новых SIM-карт на свое имя, чем воспользовались уже более 10 тысяч человек.

С сентября также действует маркировка звонков от организаций. Теперь на экране телефона отображается не только номер, но и название компании, которая звонит. Если названия нет — это повод усилить бдительность. Также с 1 ноября вступило в силу правило обязательной привязки всех SIM-карт к паспортным данным. Номера, не прошедшие привязку, перестают работать. Кроме того, теперь один человек не может иметь больше 20 номеров без подтверждения их легитимности.

Специалисты единогласно заявляют, что самая надежная защита — это личная бдительность. Самый простой и эффективный совет: если вам звонят с незнакомого номера и о чем-то просят, что-то предлагают или пытаются напугать — просто положите трубку. Никогда не перезванивайте на номера, указанные в подозрительных SMS, и ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому коды из смс.

