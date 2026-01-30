Почти треть трамваев в Татарстане нуждается в обновлении

В Татарстане доля трамвайных вагонов, соответствующих нормативному состоянию, составляет 65,7%. Такие данные привёл министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов в ходе заседания коллегии ведомства.

Министр отметил контраст с ситуацией в троллейбусном парке, где нормативное состояние техники достигает 99,4%. «Трамвай должен вернуть свою функцию — перевозить жителей из спальных районов к предприятиям и обратно», — подчеркнул Ханифов.

В целом по республике более 82% подвижного состава общественного транспорта находится в нормативном состоянии. За последние пять лет для нужд региона было приобретено 657 новых автобусов и 72 троллейбуса. Только в прошлом году в районы было поставлено 151 новое автобусное транспортное средство, из которых 121 единица была закуплена в рамках федеральных программ.

Для достижения целевых федеральных показателей к 2030 году планируется плановое обновление парка. «В период с 2026 по 2030 год мы планируем обновлять подвижной состав в среднем на 111 единиц ежегодно», — заявил глава Миндортранса.

По итогам 2025 года автомобильным и электрическим транспортом в Татарстане было перевезено 413,4 миллиона пассажиров, что на 2,7% превышает показатель предыдущего года.

Также министр сообщил, что с 2026 года стоимость проезда в общественном транспорте городов республики унифицирована и установлена на уровне 46 рублей. «Ключевая задача сейчас — сохранить тариф на этом уровне, не допустив снижения пассажиропотока», — резюмировал Фарит Ханифов.