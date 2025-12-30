Подарок — это больше, чем игрушка. Как Рустам Минниханов исполнял детские мечты

Под Новый год случаются чудеса. Но самое настоящее волшебство — это когда детское желание, написанное на бумажном шарике, вдруг становится реальностью. В этом году Раис Татарстана Рустам Минниханов снова стал добрым волшебником для десятков детей, участвуя во всероссийской акции «Елка желаний». Его подарки нашли своих героев не только в городах и селах республики, но и в подшефных городах Луганской Народной Республики — Лисичанске и Рубежном. За каждым подарком — своя история, где мечта ребенка оказывается не просто капризом, а чем-то очень глубоким и важным.

Мольберт для Ильдана: окно в мир

Шестилетний Ильдан из села Старое Шигалеево Пестречинского района мечтал о мольберте. Мальчик с инвалидностью с невероятным упорством познает мир — он любит гулять, кататься с горок и слушать музыку. «Пока он только учится взаимодействовать с этим миром, но ему все интересно», — говорит его мама. Мольберт для Ильдана — это не просто доска для рисования. Это инструмент, который поможет ему выразить свои чувства и открыть новые возможности. Подарок от имени Раиса республики мальчику вручил глава района, и в тот день в доме Ильдана побывал сам Дед Мороз.

Гитара для Лизы: связь с отцом

Для семиклассницы Лизы из Буинска гитара — это память. Ее отец, Алексей Нестеров, награжденный медалью «За боевые отличия», сейчас находится в зоне специальной военной операции. Именно он когда-то учил дочь первым аккордам. «Мне очень нравилось, как папа играл. Он всегда говорил мне: «Ты сможешь», — рассказывает Лиза. В многодетной семье покупка инструмента долго откладывалась. Теперь у Лизы есть своя гитара, подаренная от имени Рустама Минниханова. Для нее это не столько подарок, сколько ниточка, связывающая ее с отцом, и вера в его слова.

Путешествие в Казань для Алены и шведская стенка для Максима

Алена из лисичанского Лисичанска мечтала не о вещи, а о впечатлении. Восьмилетняя девочка хочет приехать в Казань, чтобы познакомиться с Государственным камерным хором Татарстана. Ее мечта сбудется уже во второй половине января.

Девятилетний Максим из Рубежного, оставшийся без родителей, загадал свое желание просто и по-детски прямо: он хотел, чтобы детская площадка была у него прямо дома. Теперь у него есть шведская стенка — его личный островок радости и игр.

Игровая кухня для Егора и умная колонка для Раниса

Пятилетний Егор из Набережных Челнов, мальчик с аутизмом, который пока не говорит, мечтал об игровой кухне. Он впервые увидел такую во время реабилитации и очень полюбил «готовить». Его мечта исполнилась — мэр города Наиль Магдеев лично вручил ему подарок, отметив, что «видеть радость в глазах ребенка — это самая большая награда».

Двенадцатилетний казанский школьник Ранис, имеющий нарушения речи, очень любит музыку. Его желанием была беспроводная колонка. Получив заветный подарок, он не смог сдержать восторга. Для Раниса музыка — это его способ общаться с миром.

Подарки для детей героев

Особенно трогательны истории, где дети ждут своих отцов с фронта. Семилетний Амир из Бавлов, чей папа — участник СВО, получил набор для робототехники. Его трехлетняя сестренка Азалия — кукольный домик. Глава района, вручая подарки, сказал: «Самое главное, чтобы папа вернулся живым и здоровым в такой теплый, уютный дом».

Пятилетний Ильдан из Апастово, чей отец также участвует в специальной военной операции, стал счастливым обладателем «Яндекс Станции». А Василиса из Рубежного, чей папа тоже на фронте, теперь может кататься на собственном детском электромобиле, о котором так мечтала.

Мечта о профессии

Четырнадцатилетний Эмир из Казани, увлекающийся сериалами о расследованиях, мечтал примерить на себя роль инспектора ГАИ. Его мечта исполнилась особым образом — он стал победителем конкурса на обучение по специальной программе, которая позволит ему поближе познакомиться с этой профессией.

«Обязательно выполним!»

Акция «Елка желаний» продлится до конца февраля 2026 года. Как писал Рустам Минниханов, в этом году поступило более трех тысяч заявок от детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. «Обязательно выполним!» — пообещал он. И эти истории доказывают, что за каждым таким выполнением — не просто доставленный подарок, а частичка веры, поддержки и настоящего новогоднего чуда, которое способно согреть самое важное — детское сердце.