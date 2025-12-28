Погода в Татарстане смягчится: метели отступят, температура поднимется

В воскресенье, 28 декабря, в Республике Татарстан ожидается ослабление непогоды. По прогнозу регионального Гидрометцентра, осадки станут менее интенсивными, а температурный фон немного повысится.

Утром в некоторых районах ещё возможны метели, однако к дневному времени они практически прекратятся. Небо останется преимущественно облачным, но с прояснениями. Основными осадками станет слабый снег. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 5-10 м/с, утром возможны порывы до 15 м/с.

Температура воздуха после ночных значений от -7°С до -15°С (на юго-западе при прояснениях) днём прогреется до -4…-9°С. В столице республики, Казани, ожидается около -6…-8°С. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

В начале следующей недели погода в регионе продолжит меняться. В понедельник, 29 декабря, ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Сохранится вероятность слабого снегопада, а дневные температуры будут колебаться в пределах от -7°С до -12°С.