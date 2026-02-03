Архивная служба сохраняет для потомков историю сегодняшнего дня

В Казани состоялось заседание итоговой коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу.

Перед открытием заседания участники мероприятия смогли познакомиться сразу с тремя выставками. Первая экспозиция - «Предприятия трудовой доблести Татарстана: 1941 - 1945» - знакомила с архивными документами, фотографиями на тему «Победа ковалась в тылу».

Гульнара Габдрахманова провела журналистов в святая святых архива - в хранилище Фото автора

Вторая экспозиция - «СВОи герои» - посвящена современным защитникам Отечества. Здесь представлены истории кадровых офицеров, мобилизованных и добровольцев. В основе выставки лежат личные дела и наградные листы, которые теперь бережно хранятся в фондах Госархива РТ.

Третья выставка была посвящена 125-летию со дня рождения выдающегося ученого - академика М.А.Лаврентьева.

Фото автора

- Одна из главных наших задач - работа с бойцами СВО, их семьями. Архив собирает их личные коллекции: фотографии, письма, воспоминания, интервью. И это все впоследствии сложится в серию документальных книг об участниках специальной военной операции, их подвигах. Значительный вклад в это дело внесло соглашение о сотрудничестве между Комитетом по архивному делу, Государственным архивом РТ и фондом поддержки участников СВО «Защитники Оте­чества». Архивной службой также ведется масштабная планомерная работа по сбору, систематизации и введению в научный и общественный оборот документов о Героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной войны. Память о них необходимо сохранить и оставить на века. В 2025 году было проведено 496 выставок на основе архивных коллекций участников Великой Отечественной войны, специальной военной операции, которые вызвали большой общественный интерес, - рассказала председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Гульнара Габдрахманова. - Другой актуальный вопрос - цифровизация архивной отрасли. Мы внедряем в работу искусственный интеллект. Надеюсь, что ИИ поможет нам в первую очередь в поиске, подборе и переводе необходимых документов. И еще одна большая задача - работа с ребятами из «Школы юного архивиста». Школа по новой программе начнет действовать во всех муниципальных районах Татарстана. 2026 год провозглашен Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым Годом воинской и трудовой доблести. Архивы республики активно участвуют в выявлении и приеме документов, отражающих эту тему.

Архивисты работают со старинными документами в белых перчатках Фото автора

- В век цифровизации мы говорим о необходимости фото- и видеофиксации событий, которые происходят сегодня. Думаю, у каждого из нас в телефоне огромное количество фотографий, но не все распечатывают эти фотографии и делают фотоальбомы, которые можно рассматривать как исторические документы, документальные свидетельства нашего времени. Это надо всем взять на заметку и уделять этому внимание, - подчеркнула в своем выступлении заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. - Сегодня Татарстан действительно гордится той современной инфраструктурой, которая создана в архивах. Архивная служба непростая, она связана со взаимодействием как с руководителями учреждений, предприятий, так и с жителями республики. Это большая работа по сохранению исторической памяти для наших потомков. Память - одно из незыблемых условий развития человечества, ибо на исторической памяти базируется наше с вами настоящее и прогнозируется наше с вами будущее.

Кстати

В 2025 году архивной службой Республики Татарстан:

- исполнено 3033 генеалогических и 1067 тематических запросов;

- зарегистрировано 3313 пользователей читального зала;

- проведено 742 урока, лекции, экскурсии;

- принято на хранение 2581 единица документов личного происхождения;

- оцифровано 15813 дел, что составляет 2925500 образов. В системе ЕАИС доступны копии 465 тысяч оцифрованных дел;

- проверено наличие и состояние 157800 единиц хранения;

- выявлены особо ценные документы периода Великой Отечественной войны - 1110 единиц хранения, в системе ЕАИС размещены электронные копии 275 тысяч особо ценных дел.