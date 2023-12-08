Полтора года передышки: куда устремятся тарифы ЖКХ с 1 июля

Прежде всего стоит обратить внимание, что ближайшая индексация коммунальных тарифов произойдет после полуторагодового перерыва. Это общефедеральный тренд, как отметил выступавший первым председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев. Затем он перешел к особенностям татарстанского тарифообразования в этой сфере.

По его словам, утвердить тарифы на следующий год планируется до 20 декабря. Но примерные контуры этого повышения видны уже сейчас. Порог по росту индекса платы граждан за коммунальные услуги в среднем по республике утвержден в размере 10,8%. Но это не окончательная цифра. Законодатель допускает и максимальное отклонение от нее в размере 4,9%. Этот люфт нужен для того, чтобы в отдельных запущенных случаях и муниципалитетах можно было выправить ситуацию. Хотя бы частично.

Понятно, что это средние по Татарстану показатели. И рост тарифа на конкретные коммунальные услуги может сильно отличаться. Груничев привел в пример Пестрецы. Здесь планируется следующая индексация тарифов: на водоснабжение - 7,9%, на водоотведение - 9,5%, на электроснабжение - 8,8%, на теплоснабжение - 14%, на газоснабжение - 11,2%, на обращение с ТКО - 4%. «При этом индекс по сельскому поселению составит 11,3%, что не превышает максимально возможный индекс 15,7%», - «успокоил» пестречинцев глава Госкомитета РТ по тарифам.

Груничев озвучил и общий прогноз - на сколько могут вырасти тарифы с июля следующего года. Так, одноставочный тариф на потребляемую электроэнергию может составить 5,09 руб./кВт•ч (с НДС), здесь ожидается рост на 41 копейку, а одноставочный тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами, - 4,10 руб./кВт•ч (с НДС), рост на 52 копейки, а одноставочный тариф для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, - 3,57 руб./кВт•ч (с НДС), рост на 29 копеек. Розничная цена на природный газ для населения прогнозируется исходя из доведенных федеральным центром параметров - 7,54 рубля за кубометр, рост на 76 копеек. Другие тарифы на услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения устанавливаются дифференцированно - для каждой регулируемой организации.

А почему, собственно, эти самые тарифы все время растут и никогда не уменьшаются? Одна из причин - в большой изношенности коммунальных сетей, влияет и рост цен на энергоресурсы (которые, напомним, у нас все свои), а также планируемый рост минимального размера оплаты труда в сфере ЖКХ. Зарплаты там, надо отметить, мизерные. Особенно в районах. Даже после планируемого повышения они вряд ли на много превысят 23 тыс. рублей. Поэтому средний возраст занятых в этой сфере приближается к пенсионному.

Возвращаясь к изношенности инфраструктуры, надо отметить, что ее сейчас активно обновляют. Для этого в Татарстане предусмотрен целый ряд инвестиционных программ, которые реализуют ресурсоснабжающие организации. В этом году общий объем таких инвестиций составил около 24 млрд рублей. Очень неплохо, учитывая, что общий годовой оборот отрасли ЖКХ в республике должен составить 58,9 млрд рублей. Доля тарифной составляющей, то есть наших денег, в общем объеме инвестиций составляет около 40%, или 13,4 млрд рублей. При этом 8,8 млрд рублей из них приходится на амортизационные отчисления и 4,7 млрд рублей - на прибыль, направляемую на инвестиции, сообщил Груничев.

И такая политика уже начала приносить свои плоды. В республике наметилась положительная динамика в физическом объеме изменения показателя по доле сетей коммунальной инфраструктуры, нуждающейся в замене.

Если в целом по России за пять последних лет данная динамика близка к единице или даже ухудшилась (водоснабжение - показатель ухудшился на 3%, водоотведение - на 5%, теплоснабжение - на 10%), то у нас в республике произошло снижение количества сетей, нуждающихся в замене: в водоснабжении - на 3,3%, в водоотведении, увы, не изменился, в теплоснабжении - сразу на 17%.

В следующем году в Татарстане намерены еще поднять планку инвестиций в ЖКХ. Всего в замену разных сетей должны вложить 29,4 млрд рублей. Мог бы здорово помочь федеральный центр. Тем более что еще в мае чиновники федерального правительства заявляли, что в рамках федеральной программы и дополнительных мер поддержки отрасли к 2024 году в стране будет модернизировано 17,5 тыс. км коммунальных сетей и 800 объектов производственного назначения. И на это должны выделить из федерального бюджета 218,2 млрд рублей. Однако, как сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, в следующем году Татарстан получит только около 2 млрд рублей помощи от российского правительства (по разным нацпроектам и программам) на обновление коммунальной инфраструктуры. Не густо, учитывая потребности республики. Видимо, есть более нуждающиеся в обновлении коммунальной инфраструктуры регионы. Бюджет Татарстана готов выделить на нее еще 1,35 млрд рублей. А остальное... придется оплачивать нам, жителям, и самим предприятиям ЖКХ (то есть тоже нам).

Фролов рассказал, что в текущем году завершились строительство и реконструкция 211,15 км водопроводных сетей, установлено 38 водонапорных башен, пробурено 16 артезианских скважин на общую сумму свыше миллиарда рублей. Он добавил, что на 2024 год утверждено 36 инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения.