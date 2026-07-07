Помощь из Татарстана: многодетные семьи Лисичанска получили адресные подарки

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков вместе с представителями социальной службы Лисичанска навестил две многодетные семьи прифронтового города. Для них в гуманитарном центре заранее собрали адресные наборы — всё по списку, составленному под реальные потребности вместе с органами соцзащиты.

Первый адрес — семья Надежды Михайличенко. Женщина одна воспитывает троих дочерей 11, 10 и 8 лет. Девочки учатся в школе, любят творчество, особенно мозаику. Мама постаралась создать для них уют: у детей отдельная комната, свои спальные места и уголок для занятий. Недавно в семье сломалась стиральная машина — и новая от Татарстана стала настоящим подарком.

Вторая семья — Виктории Сапирки. У неё четверо детей: дочери 11 и 4 лет, сыновья 9 и 2 лет. Старшие ходят в школу, младшие пока дома с мамой. В быту женщине помогают мама и сестра — живут все дружно, одним большим домом.

Для детей собрали рюкзаки со школьными принадлежностями, книги, развивающие игры, раскраски и пластилин. Для мам — бытовую технику, постельное бельё, одеяла и полотенца.

Ринат Садыков пообщался с каждым ребёнком, расспросил об учёбе и планах. Руководитель филиала № 11 Республиканского центра социальной защиты населения в Лисичанске Виктория Горбенко поделилась впечатлениями: «Мы видели горящие глаза детей, когда они открывали подарки».

Поддержка многодетных семей из Татарстана продолжается на постоянной основе. Заявки собираются адресно, с учётом конкретных нужд каждой семьи.